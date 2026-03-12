Zafer Ergin'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? SON DAKİKA! Zafer Ergin öldü mü, yaşıyor mu?

Usta oyuncu Zafer Ergin, birkaç gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Ergin'in son durumu, hayranları tarafından merak ediliyor ve sosyal medyada "Zafer Ergin öldü mü?" sorusu gündeme geldi. 83 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu, yaşına bağlı susuzluk ve enfeksiyon riskleri nedeniyle kontrol altında tutuluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZAFER ERGİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Usta oyuncu Zafer Ergin'in genel sağlık durumu iyi. Prof. Dr. Serdar Dağ'ın açıklamasına göre Ergin'in tedavisi devam ediyor ve yarın taburcu olabileceği belirtiliyor.

ZAFER ERGİN'İN HASTALIĞI NEDİR?

Ergin, yaşına bağlı olarak dehidrasyon (vücudun susuz kalması) yaşamış ve enfeksiyon değerleri yüksek çıkmıştı. Bu sebeplerle kısa süreliğine hastanede tedavi gördü.

ZAFER ERGİN ÖLDÜ MÜ?

Hayır, Zafer Ergin hayatını kaybetmedi. Tedavisi hastanede devam ediyor ve durumu iyi.

ZAFER ERGİN YAŞIYOR MU?

Evet, Zafer Ergin 83 yaşında ve yaşıyor.

ZAFER ERGİN KİMDİR?

Zafer Ergin, 30 Ağustos 1942 doğumlu Türk oyuncudur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine Ankara Deneme Sahnesi'nde başlamış, TRT televizyonunda yabancı dizi ve filmleri seslendirmiştir.

En çok "Kurtlar Vadisi" dizisindeki Mehmet Karahanlı ve "Arka Sokaklar" dizisindeki "Rıza Soylu" rolleriyle tanınır. "Arka Sokaklar"da başkomiserlikten emniyet müdürlüğüne kadar yükselen Ergin, uzun yıllardır dizinin başrol oyuncusu olarak ekranlarda yer alıyor. Ayrıca zaman zaman televizyon programlarına konuk olarak katılmıştır.