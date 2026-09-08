YUVAMIZ İSTANBUL SONUÇLARI İBB 2026: Yuvamız İstanbul sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçlarına nereden bakılır?

Yuvamız İstanbul 2026-2027 dönemi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, başvurularını tamamlayan veliler tarafından yakından takip ediliyor. Sonuçların ne zaman erişime açılacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir tarih bulunmazken, İBB Çözüm Merkezi tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

YUVAMIZ İSTANBUL SONUÇLARI İBB 2026

Yapılan açıklamada, Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi başvuru sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilginin bulunmadığı belirtildi. Sonuçların açıklanmasının ardından veliler, başvuru durumlarını İBB'nin ilgili internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

YUVAMIZ İSTANBUL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yuvamız İstanbul 2026-2027 dönemi başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı velilerin gündemindeki başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

İBB Çözüm Merkezi'nin resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre, Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi başvuru sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

YUVAMIZ İSTANBUL BAŞVURU SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları açıklandığında sonuçlara internet üzerinden ulaşılabilecek. Veliler, başvuru sonuçlarını Yuvamız İstanbul Veli Giriş ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.

Sonuç sorgulama işlemi için kullanılacak adres:

https://yuvamiz.ibb.istanbul/veli-giris

Sonuçlar açıklandığında velilerin bu adres üzerinden başvuru durumlarını kontrol etmesi mümkün olacak.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Online olarak gerçekleştirilen ön kayıt başvurularının değerlendirilmesinin ardından kesin kayıt hakkı kazanan çocuklar için kayıt aşamasında gerekli belgelerin tamamlanması gerekiyor. Kesin kayıt işleminin, başvurunun yapıldığı İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Kesin kayıt sırasında, ön kayıt başvurusunda beyan edilen bilgilerin doğruluğunu destekleyen tüm belgelerin sunulması gerekiyor.

Kesin kayıt için gerekli belgeler arasında çocuk ile yasal vasi olan kişinin kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi, çocuk ve yasal vasi olan kişinin ikametgah belgesi ile çocuğa ait 4 adet vesikalık fotoğraf bulunuyor.

Bunun yanında çocuğun aşı belgeleri, varsa çocuğun engel durumunu veya kronik hastalığını gösteren rapor ve çocuğa ait sağlık raporunun da kayıt sırasında yer alması gerekiyor.

Anne ve babanın ayrı olması durumunda çocuğun velayet belgesinin sunulması gerekiyor.

Çocuğun koruyucu ailede bulunması halinde Koruyucu Aile Sözleşmesi'nin aslı ve fotokopisi isteniyor. Çocuğun yasal temsilcisinin bulunması durumunda ise vasi ya da kayyım atamasının ilgili mahkeme tarafından yapıldığı kesinleşmiş kararın aslı ve fotokopisinin sunulması gerekiyor.

Çocuğun birinci derece yakınları arasında şehit veya gazi bulunması halinde bu durumu ispatlayan belgenin aslı ve fotokopisi de kesin kayıt sırasında gerekli belgeler arasında yer alıyor.

Çocuğun evlat edinilmiş olması halinde Evlat Edinme Sözleşmesi'nin aslı ve fotokopisi gerekiyor.

Birinci derece akrabalar arasında İBB personeli bulunması durumunda, personel olduğunu gösteren belgenin sunulması gerekiyor.

Ayrıca gelir durumunu gösteren belgelerin de kesin kayıt sırasında ibraz edilmesi gerekiyor. Kirada oturulması halinde ise kira kontratının sunulması gerekiyor.