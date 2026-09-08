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Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti

Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti
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Kırıkkale’de trafik denetimini fark eden sürücünün, araçtaki yolcu ile yer değiştirdiği dron ile görüntülendi.

Kırıkkale'de trafik denetimini fark eden sürücünün, araçtaki yolcu ile yer değiştirdiği dron ile görüntülendi. Trafik Kanunu kapsamında 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Trafik denetimini fark eden sürücünün, araçta bulunan yolcu ile yer değiştirdiği dron görüntüleriyle tespit edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, aracı kullanan kişinin sürücü belgesinin daha önce geri alındığı belirlendi. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 200 bin lira idari para cezası uygulandı. Yapılan açıklamada, trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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