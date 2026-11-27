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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı. Şahap Kavcıoğlu'nun görevinden ayrılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla yeni başkan belli oldu. 2021 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü olarak görev yapan Bağır'ın hayatı, eğitim geçmişi ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki, Yusuf Kenan Bağır kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detaylar...

YUSUF KENAN BAĞIR KİMDİR?

Yusuf Kenan Bağır, ekonomi ve kamu yönetimi alanlarında eğitim almış, kamu kurumlarında çeşitli görevlerde bulunmuş bir isimdir. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde 1996-1999 yılları arasında eğitim gören Bağır, 2003 yılında Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından akademik çalışmalarını ABD'de sürdüren Bağır, Syracuse Üniversitesi Maxwell School'da 2010-2012 yılları arasında kamu politikası analizi alanında yüksek lisans yaptı. Aynı üniversitede 2012-2016 döneminde ekonomi alanında doktora eğitimini tamamladı.

YUSUF KENAN BAĞIR NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yusuf Kenan Bağır'ın doğum yeri ve doğum tarihi hakkında verilen bilgiler arasında doğrulanmış bir ayrıntı bulunmuyor. Bu nedenle Bağır'ın nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu konusunda kesin bir bilgi paylaşmak mümkün değil.

YUSUF KENAN BAĞIR'IN KAMU KARİYERİ

Kamu görevine 2001 yılında Sosyal Sigortalar Kurumunda başlayan Yusuf Kenan Bağır, ilerleyen yıllarda İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık bünyesinde farklı görevlerde bulundu.

ABD'de doktora eğitimi aldığı dönemde Syracuse Üniversitesinde araştırma ve öğretim asistanlığı da yapan Bağır, Türkiye'ye dönüşünün ardından Başbakanlıkta uzman olarak çalıştı.

MERKEZ BANKASINDA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Yusuf Kenan Bağır, Haziran 2017'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ekonomist olarak katıldı. Ekim 2020-Ocak 2021 döneminde Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Danışmanlığı görevini üstlenen Bağır, Ocak-Mayıs 2021 arasında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bakan danışmanı olarak görev yaptı.

Haziran 2021'de TCMB Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü olarak görevlendirilen Bağır, bu görevini BDDK Başkanlığına atanana kadar sürdürdü. Bağır ayrıca Bankalararası Kart Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde de bulundu.