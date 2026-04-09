Yusuf Güney gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında, nereli?

Magazin ve sosyal medya gündemini sarsan gelişme… Yusuf Güney ile ilgili ortaya çıkan iddialar kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcı neden gündemde, hakkında neler konuşuluyor? Sevenlerinin merakla takip ettiği bu gelişmenin detayları ve bilinmeyen yönleri dikkat çekmeye devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YUSUF GÜNEY GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı.

YUSUF GÜNEY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Güney, katıldığı bir dijital platformdaki yayında "Ayahuasca Çayı"na özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ayahuasca çayında DMT maddesi bulunduğu ve DMT maddesinin yasak maddeler arasında yer aldığı belirtildi.

YUSUF GÜNEY KİMDİR?

Yusuf Güney, 5 Haziran 1984 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelen ve Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan şarkıcıdır. Aslen Gümüşhane Kelkit’li olan sanatçı, genç yaşta müzik dünyasına adım atmıştır. Rafet El Roman ile yaptığı düetlerle ve çıkardığı albümlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

YUSUF GÜNEY KAÇ YAŞINDA?

Yusuf Güney, 1984 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

YUSUF GÜNEY NERELİ?

Trabzon doğumlu olan Güney, aile kökeni itibarıyla Gümüşhane Kelkitlidir.

YUSUF GÜNEY'İN KARİYERİ

Yusuf Güney, müzik kariyerine 2008 yılında Rafet El Roman ile düet yaptığı "Aşk-ı Virane" şarkısıyla başlamış ve kısa sürede popülerlik kazanmıştır. İlk albümü Bir Sevda Masalı 2009 yılında Emre Plak etiketiyle yayımlanmıştır. Ardından Aşka İnat (2010), Sevgi Arsızı (2013) ve Kaptan (2016) gibi albümleri müzikseverlerle buluşmuştur. 2018'den itibaren çeşitli single çalışmaları yayımlayan Güney, 2023 yılında Survivor 2023 yarışmasına katılmış, ancak yarışmayı çekilerek tamamlamıştır. Kariyerinde hem düetleri hem solo çalışmaları ile pop müzik listelerinde üst sıralarda yer almıştır.