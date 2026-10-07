Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

7 Ekim 2026 itibarıyla TBMM Başkanvekilliği görevini üstlenen Yusuf Beyazıt'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Tokat'ın Niksar ilçesinde doğan Beyazıt, eğitim ve meslek hayatının ardından bürokrasi ve siyaset alanında çeşitli görevler üstlendi. Peki, Yusuf Beyazıt kimdir? Yeni TBMM Başkanvekilli Yusuf Beyazıt nereli, kaç yaşında? Detaylar...

YENİ TBMM BAŞKANVEKİLLİ YUSUF BEYAZIT KİMDİR?

Yusuf Beyazıt, 22 Aralık 1962 tarihinde Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya geldi. Türk bürokrat ve siyasetçi olan Beyazıt, Kayseri Lisesi ve Kayseri İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Beyazıt, TODAİE Kamu Yöneticiliği bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

Meslek hayatında çeşitli okullarda öğretmenlik yapan Beyazıt, Ankara'da serbest avukat olarak da çalıştı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çeşitli görevler üstlendi.

7 Ekim 2026 itibarıyla TBMM Başkanvekilliği görevini yürüten Yusuf Beyazıt, 26, 27 ve 28. dönemlerde AK Parti Tokat milletvekili olarak görev yaptı.

YUSUF BEYAZIT NERELİ?

Yusuf Beyazıt, Tokat'ın Niksar ilçesinde doğdu. 22 Aralık 1962 tarihinde Niksar'da dünyaya gelen Beyazıt'ın doğum yeri Tokat'ın Niksar ilçesidir.

YUSUF BEYAZIT KAÇ YAŞINDA?

22 Aralık 1962 doğumlu olan Yusuf Beyazıt, 7 Ekim 2026 itibarıyla 63 yaşındadır.

YUSUF BEYAZIT EVLİ Mİ?

Yusuf Beyazıt evlidir ve üç çocuk babasıdır.

YUSUF BEYAZIT'IN MESLEKİ KARİYERİ

Yusuf Beyazıt, çeşitli okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra Ankara'da serbest avukat olarak çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ise Encümen Müdürlüğü, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı ve İSKİ Baş Hukuk Müşavirliği görevlerini üstlendi.

Beyazıt ayrıca KİPTAŞ, BELTUR ve Kültür A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık görevlerinde bulundu.

2003 yılında Vakıflar Genel Müdürü olarak görevlendirilen Beyazıt, aynı zamanda Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Bunun yanı sıra Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Beyazıt, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Sosyal Yardımlaşma Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinde de görev aldı.

YUSUF BEYAZIT'IN SİYASİ KARİYERİ

Yusuf Beyazıt, TBMM'nin 26, 27 ve 28. dönemlerinde AK Parti Tokat milletvekili olarak görev yaptı. 26. dönemde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi.

Beyazıt, 7 Ekim 2026 tarihi itibarıyla TBMM Başkanvekilliği görevini yürütmektedir.

İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen Yusuf Beyazıt, evli ve üç çocuk babasıdır.