Yusuf Akdoğan neden öldü, Berceste'nin sahibi öldü mü, Yusuf Akdoğan kimdir?

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Berceste Tesisleri ortağı Yusuf Akdoğan'ın ani ölümü, "Yusuf Akdoğan neden öldü?" sorusunu gündeme taşıdı. Tesiste kalp krizi geçiren Akdoğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye ulaştığında kalbi duran ve kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen 59 yaşındaki iş insanı, acil olarak anjiyoya alındı. Ancak operasyon sırasında durumu yeniden ağırlaşan Akdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akdoğan, Kaynaşlı'da yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

TESİSTE ANİDEN FENALAŞTI

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ticari faaliyetleriyle tanınan ve Berceste Tesisleri'nin ortakları arasında yer alan Yusuf Akdoğan, Gümüşova mevkisindeki tesislerinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı. Akdoğan'ın fenalaşması üzerine durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede tesise ulaşan ekipler, 59 yaşındaki iş insanına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Akdoğan, ambulansla Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KALBİ DURDU, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Hastaneye ulaştırıldığı sırada Akdoğan'ın kalbinin durduğu tespit edildi. Acil serviste görevli doktorlar, uzun süren kalp masajı ile Akdoğan'ı yeniden hayata döndürmeyi başardı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akdoğan, durumunun kritik olması nedeniyle vakit kaybetmeden anjiyoya alındı.

ANJİYO SIRASINDA KURTARILAMADI

Anjiyo işlemi sırasında sağlık durumu yeniden ağırlaşan Akdoğan için doktorlar yoğun çaba gösterdi. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere yanıt vermeyen 59 yaşındaki iş insanı, hayatını kaybetti. Akdoğan'ın ani ölümü, ailesi, yakınları ve bölgedeki iş çevresinde derin üzüntüye neden oldu.

BİNLERCE KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Yusuf Akdoğan için Düzce'de cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, sevenleri ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Akdoğan'ın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.