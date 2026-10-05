Yusuf Akdoğan neden öldü, Berceste'nin sahibi öldü mü, Yusuf Akdoğan kimdir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yusuf Akdoğan neden öldü, Yusuf Akdoğan kimdir? İş dünyasının tanınan isimlerinden ve Türkiye'nin dört bir yanındaki yol üstü dinlenme tesisleriyle bilinen Berceste Tesisleri'nin ortağı Yusuf Akdoğan, 59 yaşında hayatını kaybetti. Düzce'nin Gümüşova mevkisindeki tesislerinde bulunduğu sırada aniden fenalaşan Akdoğan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Acı haber, ailesi, yakınları ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.
Berceste Tesisleri ortağı Yusuf Akdoğan'ın ani ölümü, "Yusuf Akdoğan neden öldü?" sorusunu gündeme taşıdı. Tesiste kalp krizi geçiren Akdoğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye ulaştığında kalbi duran ve kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen 59 yaşındaki iş insanı, acil olarak anjiyoya alındı. Ancak operasyon sırasında durumu yeniden ağırlaşan Akdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akdoğan, Kaynaşlı'da yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
TESİSTE ANİDEN FENALAŞTI
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ticari faaliyetleriyle tanınan ve Berceste Tesisleri'nin ortakları arasında yer alan Yusuf Akdoğan, Gümüşova mevkisindeki tesislerinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı. Akdoğan'ın fenalaşması üzerine durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede tesise ulaşan ekipler, 59 yaşındaki iş insanına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Akdoğan, ambulansla Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KALBİ DURDU, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Hastaneye ulaştırıldığı sırada Akdoğan'ın kalbinin durduğu tespit edildi. Acil serviste görevli doktorlar, uzun süren kalp masajı ile Akdoğan'ı yeniden hayata döndürmeyi başardı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akdoğan, durumunun kritik olması nedeniyle vakit kaybetmeden anjiyoya alındı.
ANJİYO SIRASINDA KURTARILAMADI
Anjiyo işlemi sırasında sağlık durumu yeniden ağırlaşan Akdoğan için doktorlar yoğun çaba gösterdi. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere yanıt vermeyen 59 yaşındaki iş insanı, hayatını kaybetti. Akdoğan'ın ani ölümü, ailesi, yakınları ve bölgedeki iş çevresinde derin üzüntüye neden oldu.
BİNLERCE KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
Yusuf Akdoğan için Düzce'de cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, sevenleri ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Akdoğan'ın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.