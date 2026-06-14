Yunus Akgün sevgilisi var mı yok mu, Yunus Akgün nişanlısı Tuğçe Alaca kimdir?

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Yunus Akgün, özel hayatında da oldukça heyecanlı günler yaşıyor. Taraftarların büyük bir ilgiyle araştırdığı "Yunus Akgün sevgilisi kimdir, nişanlısı kim?" soruları, sosyal medyada paylaşılan nişan kareleriyle netlik kazandı. Uzun süredir birlikte olduğu ve her fırsatta desteğini dile getirdiği nişanlısı Tuğçe Alaca ile nikah masasına oturmaya hazırlanan 25 yaşındaki milli futbolcunun, kariyerindeki yükselişten özel hayatındaki son gelişmelere kadar merak edilen her şeyi sizler için bir araya getirdik.

YUNUS AKGÜN SEVGİLİSİ VAR MU, YOK MU?

Yunus Akgün’ün hayatında uzun süredir devam eden mutlu bir birliktelik bulunuyor. Genç yıldız, 2026 yılı itibarıyla bekar ancak nişanlı statüsündedir. 2025 yılının hemen başında romantik bir evlilik teklifiyle gündeme gelen Yunus Akgün, Eylül 2025'te ise bu birlikteliği resmiyete dökerek aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştır.

YUNUS AKGÜN SEVGİLİSİ (NİŞANLISI) KİMDİR?

Yunus Akgün’ün kalbini çalan ve hayatını birleştirmeye hazırlandığı isim Tuğçe Alaca’dır. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tuğçe Alaca, zarif duruşu ve sade yaşantısıyla sarı-kırmızılı camianın sevgisini kazanmış durumda. Sosyal medya hesaplarını genellikle kısıtlı kullanan Alaca, Yunus Akgün ile olan mutlu anlarını zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMLAR: NİŞAN TÖRENİ

Çiftin nişan töreni, 2025 yılının Eylül ayında milli maç arasında gerçekleşti. Sadece aile bireylerinin ve çok yakın dostların katıldığı bu özel davet, sosyal medyada paylaşılan karelerle büyük ilgi görmüştü. Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca ikilisi, uyumları ve mutluluklarıyla futbol dünyasının örnek çiftleri arasında gösteriliyor.

YUNUS AKGÜN NE ZAMAN EVLENİYOR?

Nişanlılık döneminin tadını çıkaran çiftin düğün tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yakın çevresinden gelen bilgilere göre, yoğun maç trafiğinin hafifleyeceği 2026 yaz aylarında veya önümüzdeki devre arası tatilinde görkemli bir düğünle dünya evine girmeleri bekleniyor.

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Doğum Tarihi: 7 Temmuz 2000

Doğum Yeri: İstanbul

Mevki: Kanat (Sağ Kanat)

Güncel Takımı: Galatasaray

Medeni Durumu: Nişanlı (Tuğçe Alaca ile)