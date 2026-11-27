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Yunus Akgün kiminle evlendi, Yunus Akgün'ün eşi Tuğçe Alaca kimdir soruları, düğün fotoğraflarının paylaşılmasının ardından en çok araştırılan konular arasına girdi. Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, nişanlısı Tuğçe Alaca ile 27 Kasım 2026'da nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitliğini Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile futbolcular Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir yaptı. Törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın da katıldı.

YUNUS AKGÜN KİMİNLE EVLENDİ?

Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile evlendi. Çift, İstanbul'da düzenlenen düğün töreniyle hayatını birleştirdi. Nikah memurunun sorusunu el ele yanıtlayan çiftin mutlu gününde takım arkadaşları, aileleri ve yakınları da yanlarında yer aldı.

YUNUS AKGÜN'ÜN NİKAH ŞAHİTLERİ KİMLER?

Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca'nın nikah şahitleri futbol dünyasının önemli isimlerinden oluştu. Çiftin nikah şahitliğini şu isimler yaptı:

Fatih Terim

Dursun Özbek

Okan Buruk

Abdülkerim Bardakcı

Emre Taşdemir

Törende TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın da davetliler arasında yer aldı.

TUĞÇE ALACA KİMDİR?

Tuğçe Alaca, Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün uzun süredir birlikte olduğu ve hayatını birleştirdiği isim. Sosyal medyada sınırlı paylaşım yapan Alaca, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Tuğçe Alaca'nın mesleği ve eğitim hayatına ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

GELİNLİK VE DAMATLIK TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Tuğçe Alaca, düğününde omuzları açık, korsaj detaylı ve kabarık kesimli beyaz saten bir gelinlik tercih etti. Uzun kuyruklu gelinliğini sade bir buketle tamamlayan Alaca, sarı saçlarını açık bıraktı ve saçında beyaz çiçekli bir aksesuar kullandı.

Yunus Akgün ise düğününde siyah smokin, beyaz gömlek ve siyah papyon giydi. Ceketinin yakasındaki beyaz çiçek detayı damatlığını tamamladı.

YUNUS AKGÜN EVLİLİK TEKLİFİNİ NEREDE ETTİ?

Yunus Akgün, Tuğçe Alaca'ya yılbaşında bir teknede evlilik teklif etti. Futbolcu, 1 Ocak 2025'te o özel anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu yıldan kalan en güzel an" notunu düştü. Tuğçe Alaca da kendi paylaşımında "Bu yılın bana en güzel hediyesi" ifadelerini kullandı.

YUNUS AKGÜN NE ZAMAN NİŞANLANDI?

Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca, 8 Eylül 2025'te aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Çift, yaklaşık 14 aylık nişanlılık döneminin ardından dünyaevine girdi.

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000'de İstanbul'da doğdu. Futbolculuk kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Akgün, kariyerinin büyük bölümünü sarı-kırmızılı formayla geçirdi. Bir dönem kiralık olarak Adana Demirspor ve İngiltere'de Leicester City formalarını giyen kanat oyuncusu, Galatasaray'a döndükten sonra takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Yunus Akgün, A Milli Takım formasını da giyiyor.