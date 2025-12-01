Yunus Akgün Fenerbahçe Galatasaray maçında yok mu, Yunus Akgün FB GS derbide oynayacak mı, ilk 11'de mi, yedek mi?

Süper Lig'deki Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesinde, sarı-kırmızılı ekibin genç yeteneği Yunus Akgün'ün maç kadrosunda olup olmayacağı futbol kamuoyunda en çok tartışılan konuların başında geliyor. Taraftarlar ve spor otoriteleri, Akgün'ün bu önemli müsabakada forma giyip giyemeyeceğini, teknik direktör kararıyla ilk 11'de mi başlayacağını, yoksa yedek kulübesinde mi görev bekleyeceğini merak ediyor.

EKSİK OYUNCULAR KADROYU ZORLUYOR

Galatasaray, kritik derbi mücadelesine tam yedi önemli oyuncusundan yoksun çıkmak zorunda kalacak. Sakatlıklar nedeniyle kadroda yer alamayacak isimler arasında Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu bulunuyor. Bu isimlerin yanı sıra, geçen maçta gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düşen Roland Sallai de forma giyemeyecek. Ayrıca, hakkında açılan bahis soruşturması neticesinde ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da bu zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak.

ÜÇ YILDIZ TAKIMA GERİ DÖNÜYOR

Sarı-Kırmızılı ekip için sevindirici haberler de mevcut. Sakatlık süreçlerini tamamlayan üç önemli isim, takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu isimler: Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mario Lemina. Teknik heyetin, iyileşen yıldızlardan Osimhen ve Lemina'yı direkt olarak ilk 11'de görevlendirmesi beklenirken; genç oyuncu Yunus Akgün'ün ise maçın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak kulübede başlaması öngörülüyor.

SAVUNMA KANATLARINDA BÜYÜK KRİZ

Galatasaray teknik ekibi, derbi öncesinde savunmanın kanat pozisyonlarında ciddi bir personel sıkıntısıyla karşı karşıya. Sol bekte hem Eren Elmalı'nın cezalı olması hem de Ismail Jakobs'un sakatlığı nedeniyle alternatifler tükendi; bu bölgede geriye sadece Kazımcan Karataş kaldı. Sağ bekte ise durum daha da kritik: Kart cezalısı Sallai ve sakat Singo'nun yokluğuna, çok yönlü oyuncu Kaan Ayhan'ın da sakatlığının eklenmesi, teknik direktör Okan Buruk'un derbiye hangi diziliş ve ilk 11 tercihiyle çıkacağı sorusunu cevapsız bırakıyor.

MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, Duran

Galatasaray : Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen