Haberler

Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her birine ne ad verilir?

Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her birine ne ad verilir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde yer alan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Yarışmadaki her bir soru, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Sorunun cevabını beklerken, yarışmacının nasıl bir yanıt vereceği de ayrı bir heyecan unsuru oluşturuyor. Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her birine ne ad verilir?

Yeni bölümde yöneltilen sorular, izleyenlerde adeta bir rekabet duygusu uyandırıyor. Yarışmacının cevabı kadar doğru cevabın ne olduğunu öğrenme arzusu da merak duygusunu artırıyor. Program, eğlenceli yapısıyla sadece bilgi yarışması olmanın ötesine geçiyor; izleyiciler kendilerini yarışmacıların yerine koyarak her soruda düşünmeye başlıyor. Peki, Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her birine ne ad verilir?

YÜK HAYVANLARININ SAĞ VE SOLUNA KONULAN İKİ YÜK PARÇASINDAN HER BİRİNE NE AD VERİLİR?

A: Denk

B: Eşit

C: Aynı

D: Tıpkı

Cevap :

Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her birine ne ad verilir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI HAKKINDA BİLGİLER

Dünyanın en popüler ve en çok ödül dağıtan yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarındaki heyecanını sürdürüyor. Yarışmada, zorluk seviyesi giderek artan 13 soru bulunuyor. Tüm soruları doğru cevaplayarak 13. soruyu bilen yarışmacı, 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları yer alıyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, yarışmacı en son geçilen baraj ödülünü kazanıyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada çekilme hakkına sahip; bu durumda en son doğru bildiği sorunun ödülünü alarak yarışmadan ayrılabiliyor.

Bu dinamik ve heyecan dolu format, izleyicilere hem bilgi hem de stratejiyi bir arada kullanma fırsatı sunuyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İran'dan atılan füzeyle ilgili Ankara'dan ilk somut adım
Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

5.1 ile sarsılan kentte korkutan bir deprem daha
İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir

İran tek kararıyla dünyayı ateşe attı! Son tahmin uykuları kaçıracak
Avrupa borsalarında savaş depremi! Orta Doğu'daki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı

Avrupa borsalarında savaş depremi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demir Kubbe engelleyemedi, Hizbullah füzeleri Tel Aviv ve Beyt Şemeş'e isabet etti

Bu kez İran'dan değil! İsrail'de iki kente birden füze yağdı
Aliyev'den İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu

Gerginliği düşürecek adım geldi! Aliyev'den İran hamlesi
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu

Polis memurunun acı sonu! Ailesi uyandıramadı
Demir Kubbe engelleyemedi, Hizbullah füzeleri Tel Aviv ve Beyt Şemeş'e isabet etti

Bu kez İran'dan değil! İsrail'de iki kente birden füze yağdı
Eşini ve 2 kızını tabancayla öldüren polis memuruna 3 kez ağırlaştırılmış müebbet

Ailesini katleden polis memurunun cezası belli oldu
ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı

ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı! İki aşama yürütülecek