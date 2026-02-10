Yudum satıldı mı, Yudum yağı kim satın aldı?

Türkiye'nin en köklü sıvı yağ markalarından Yudum, tarım ve gıda devi Tiryaki Agro'ya satıldı. Savola Gıda ile yürütülen uzun müzakerelerin ardından tamamlanan satın alma süreciyle birlikte Yudum'un üretim kapasitesinin ve küresel ihracat gücünün artırılması hedefleniyor.

YUDUM SATILDI MI?

Yaklaşık 1,5 yıl boyunca devam eden görüşmelerin ardından Yudum'un mülkiyet yapısında önemli bir değişiklik yaşandı. Türkiye perakende sıvı yağ pazarının güçlü markası Yudum, bu süreçle birlikte Tiryaki Agro bünyesine katılırken, eski sahibi Savola Gıda ise yeni yapıda stratejik ortak olarak konumlandı.

KÜRESEL TEDARİK GÜCÜ VE MARKA DENEYİMİ BULUŞTU

Tarım gazetecisi Ali Ekber Yıldırım'ın değerlendirmelerine göre, Tiryaki Agro'nun uluslararası ölçekteki güçlü tedarik altyapısı ile Yudum'un uzun yıllara dayanan üretim ve marka tecrübesi bu satın almayla tek çatı altında birleşti. Bu birlikteliğin, markanın hem iç pazarda hem de ihracatta etkisini artırması bekleniyor.

AYVALIK'TAN DÜNYA PAZARLARINA UZANAN ÜRETİM AĞI

1975 yılından bu yana Ayvalık'taki tesislerinde üretim faaliyetlerini sürdüren Yudum, zeytinyağı ve ayçiçek yağı kategorilerinde sektör liderleri arasında yer alıyor. Ayvalık fabrikasında yıllık yaklaşık 20 bin ton zeytinyağı üretim kapasitesi bulunurken, buradan çıkan ürünler 25'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİYLE PERAKENDEDE GÜÇLENME

Yudum markasının yanı sıra Sırma adıyla mısır ve ayçiçek yağı, Vala ve Sava markalarıyla ise margarin üretimi gerçekleştiren şirket, geniş ürün portföyüyle perakende raflarındaki etkisini artırmayı hedefliyor. Bu çeşitliliğin, Tiryaki Agro'nun perakende stratejisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

TİRYAKİ AGRO'NUN PERAKENDEDE YENİ DÖNEMİ

1965 yılında Gaziantep'te kurulan Tiryaki Agro; tarım ticareti, gıda, hayvan beslenmesi, enerji, biyoendüstri ve lojistik gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor. Yudum'un satın alınmasıyla birlikte şirket, perakende kanalındaki varlığını daha görünür ve güçlü hale getirmeyi amaçlıyor.

UZUN VADELİ STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Satın alma süreciyle birlikte Savola Gıda'nın Tiryaki Agro bünyesinde ortak olarak yer alması, iki grup arasında uzun soluklu ve stratejik bir iş birliğinin devam edeceğine işaret ediyor. Bu ortaklığın, Yudum markasının küresel büyüme hedeflerine ivme kazandırması bekleniyor.