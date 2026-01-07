Yozgat okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe Yozgat'ta okul yok mu (YOZGAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Yoğun kar yağışı nedeniyle Yozgat'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 8 Ocak Perşembe günü için Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamayı bekleyen öğrenciler ve veliler, kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. Yozgat'ta okulların tatil olup olmadığına dair resmi açıklama henüz yapılmadı.

YOZGAT HAVA DURUMU

Yağış ve Soğuk Hava Geliyor: Sıcaklık -10 Dereceye Kadar Düşecek

Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki 5 gün boyunca bölgede yağışlı ve soğuk hava etkili olacak. Özellikle gece sıcaklıklarının ciddi şekilde düşmesiyle birlikte don ve buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

8 Ocak Perşembe günü yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklık 1 derece, en yüksek sıcaklık ise 11 derece olacak. Nem oranı yüzde 61 ile 89 arasında değişirken, rüzgârın saatte 32 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

9 Ocak Cuma günü karla karışık yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığı -2 ile 3 derece arasında seyredecek. Nem oranının yüzde 89-96 seviyelerine çıkması beklenirken, rüzgâr hızı 14 km/sa olacak.

10 Ocak Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Haftanın en soğuk gecesi yaşanacak; sıcaklık -10 dereceye kadar düşecek, gündüz ise 3 derece civarında olacak. Rüzgârın 20 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

11 Ocak Pazar günü yeniden kar yağışı bekleniyor. En düşük sıcaklık 0 derece, en yüksek sıcaklık 6 derece olacak. Rüzgâr hızının 30 km/sa'ya kadar çıkması öngörülüyor.

12 Ocak Pazartesi günü kar yağışı devam edecek. Sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişirken, nem oranı yüzde 87-96 ile oldukça yüksek seyredecek. Rüzgârın hızı ise 23 km/sa olacak.

Yetkililer, geçmiş yılların ortalamalarının altında seyreden bu sıcaklıklar nedeniyle özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

YOZGAT OKULLAR TATİL Mİ?

8 Ocak Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.