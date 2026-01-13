Youtube'da paylaşılan 140 yıl uzunluğundaki gizemli video, dijital dünyanın sınırlarını ve platform kurallarını yeniden tartışmaya açtı. Ocak ayının başında yayınlanan bu sıra dışı içerik, kısa sürede milyonlarca internet kullanıcısının dikkatini çekti. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan video; süresi, kaynağı ve amacıyla adeta bir dijital muamma hâline geldi. Peki, Youtube'daki 140 yıl uzunluğundaki video nedir? 140 yıl uzunluğundaki videoyu Youtube'a kim yükledi? Detaylar...

YOUTUBE'DAKİ 140 YIL UZUNLUĞUNDAKİ VİDEO NEDİR?

Youtube'da yayınlanan 140 yıl uzunluğundaki video, toplam süresi itibarıyla platformda bugüne kadar karşılaşılan en uzun içeriklerden biri olarak öne çıkıyor. Dexerto tarafından aktarılan bilgilere göre söz konusu video, "ShinyWR" adlı bir kanal tarafından ocak ayının ilk günlerinde yüklendi.

Video içeriğinin görsel açıdan oldukça sınırlı olduğu, büyük ölçüde durağan kareler veya tekrar eden görüntülerden oluştuğu belirtiliyor. Ancak asıl dikkat çeken unsur, videonun teknik olarak Youtube'un bilinen süre ve dosya boyutu sınırlarını aşmış olması. Normal koşullarda Youtube, yüklenen videolar için hem süre hem de dosya boyutu açısından katı kısıtlamalar uyguluyor.

Bu durum, videonun özel bir teknik yöntemle mi yüklendiği, yoksa Youtube'un sistemsel bir açığından mı faydalanıldığı sorularını beraberinde getirdi. Platformdan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemesi ise gizemi daha da derinleştirdi.

YOUTUBE'DAKİ 140 YIL UZUNLUĞUNDAKİ VİDEOYU YOUTUBE'A KİM YÜKLEDİ?

140 yıl süren YouTube videosunu yükleyen hesabın adı ShinyWR olarak biliniyor. Hesabın kaynağına ilişkin net bir bilgi bulunmazken, bazı iddialar kanalın Kuzey Kore'de oluşturulmuş olabileceğini öne sürüyor. Ancak bu iddialar şu ana kadar resmi olarak doğrulanmış değil.

Kanal yalnızca bu video ile sınırlı kalmıyor. ShinyWR hesabında ayrıca:

294 saat uzunluğunda başka bir video

150 saatlik bir "Short" formatında içerik

Yaklaşık 300 saat süren bir canlı yayın kaydı

gibi olağan dışı içerikler de yer alıyor. Bu durum, kanalın arkasındaki kişi ya da grubun YouTube'un teknik altyapısını bilinçli şekilde test ettiği ihtimalini güçlendiriyor.

Uzmanlara göre bu tür içerikler, platformun otomatik denetim sistemlerinin sınırlarını zorlamak veya dijital dünyada dikkat çekmek amacıyla yüklenmiş olabilir.

YOUTUBE'UN TEKNİK SINIRLARI NASIL AŞILDI?

YouTube'un içerik politikaları gereği, video yüklemelerinde maksimum süre ve dosya boyutu sınırları bulunuyor. Bu nedenle 140 yıl uzunluğundaki bir videonun platformda yayınlanabilmiş olması, teknik açıdan büyük bir soru işareti olarak değerlendiriliyor.

Bazı teknoloji uzmanları, videonun:

Çok düşük kare hızına sahip olması

Minimal veri içeren tekrar eden görüntülerden oluşması

Dosya sıkıştırma tekniklerinin olağanüstü seviyede kullanılması

gibi yöntemlerle yüklenmiş olabileceğini belirtiyor. Ancak YouTube'un bu içeriği nasıl onayladığı hâlâ netlik kazanmış değil.