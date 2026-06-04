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Youtube çöktü mü, Youtube problem mi var 4 Haziran, Youtube'ye ne oldu?

Youtube çöktü mü, Youtube problem mi var 4 Haziran, Youtube'ye ne oldu?
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4 Haziran sabah saatlerinde YouTube'da yaşandığı öne sürülen erişim ve oynatma sorunları, kullanıcıların gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar videoların açılmadığını, içeriklerin geç yüklendiğini ve platformda zaman zaman performans problemleri yaşandığını belirtirken, konu kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yaşanan aksaklıkların nedeni merak edilirken, gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, YouTube çöktü mü, YouTube problem mi var 4 Haziran, YouTube'ye ne oldu?

4 Haziran günü Youtube'da görüldüğü iddia edilen teknik aksaklıklar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar içeriklerin açılmadığını, videoların yüklenmesinde gecikmeler yaşandığını ve platform performansında düşüş gözlemlediklerini ifade etti. Yaşanan durumun nedenine ilişkin soru işaretleri sürerken, konuya dair gelişmeler kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

YOUTUBE’DA YAŞANAN ERİŞİM SORUNLARI

4 Haziran sabah saatlerinde YouTube kullanıcıları, platformda yaşandığı öne sürülen ani erişim ve oynatma problemleriyle karşılaştı. Videoların yüklenmemesi, sayfaların geç açılması ve akışta yaşanan yavaşlamalar bazı kullanıcılar tarafından daha geniş çaplı bir sorun olabileceği şeklinde değerlendirildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Google ve YouTube tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar platformun ne zaman normale döneceğine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Benzer geçmiş kesintilerde sorunların genellikle kısa sürede giderildiği bilinirken, son duruma ilişkin detaylar merak konusu oldu.

Sahra Arslan
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