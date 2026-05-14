Youtube çöktü mü, Youtube problem mi var 14 Mayıs, Youtube'ye ne oldu?

YOUTUBE’DA YAŞANAN ERİŞİM SORUNLARI

YouTube kullanıcıları, 14 Mayıs sabah saatlerinde platformda yaşandığı bildirilen ani erişim ve oynatma problemleriyle karşılaştı. Videoların yüklenmemesi, sayfaların geç açılması ve akışta yaşanan yavaşlamalar, bazı kullanıcılar tarafından daha geniş çaplı bir sorun olabileceği şeklinde yorumlanırken, kullanıcılar yaşanan aksaklığın nedenini araştırmaya başladı. Konu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

YouTube ve Google tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar platformun ne zaman normale döneceğini merakla takip ediyor. Benzer geçmiş kesintilerde sorunların kısa sürede giderilmesi dikkat çekerken, son duruma ilişkin gelişmeler yakından izleniyor.