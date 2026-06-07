Yolüstü, Çevrecik, Bağtaşı, Kuşçu, Kirazlı, Çubukharmanı, Durucabulak , Doğanca, Dervişağa seçim sonuçları açıklandı m, belediye başkanı kim oldu?

Söz konusu yerleşim yerlerinde belediye başkanlığı yarışının kim tarafından kazanıldığı sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. Yolüstü, Çevrecik, Bağtaşı, Kuşçu, Kirazlı, Çubukharmanı ve Dervişağa için belediye başkanı sonuçlarının netleşip netleşmediği araştırılırken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

MUSTAFAPAŞA, YOLÜSTÜ VE DİĞER BELDELERDE SEÇİM HEYECANI

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde ve Tokat ile çevre illerde bulunan çok sayıda belde ve mahallede ara seçim heyecanı yaşanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla gerçekleştirilen seçimlerde vatandaşlar sabah saat 08.00 itibarıyla sandık başına giderek belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için oy kullanmaya başladı.

MUSTAFAPAŞA’DA 7 SANDIKTA 2 BİNİ AŞKIN SEÇMEN OY KULLANIYOR

Mustafapaşa beldesinde iki okulda kurulan sandıklarda toplam 7 sandıkta 2 bin 62 seçmen oy kullanıyor. Belediye başkanlığı için 12 siyasi parti adayı ve bir bağımsız adayın yarıştığı seçimde, oy pusulasında geniş bir siyasi yelpaze dikkat çekiyor. Seçmenler gün boyunca oy kullanarak beldenin yeni yönetimini belirleyecek.

TOKAT VE ÇEVRE BELDELERDE SEÇİM SÜRECİ

Tokat’ta Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik beldeleri başta olmak üzere Bağtaşı ve Kuşçu’da da seçimler başladı. Toplam 5 bin 682 seçmenin oy kullanacağı süreçte sandıklar sabah 08.00 itibarıyla açıldı. Vatandaşlar, belediye başkanları ve meclis üyelerini belirlemek için yoğun katılım gösteriyor.

KAYSERİ VE MUŞ’TA MUHTARLIK SEÇİMLERİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Kayseri’nin Kirazlı ve Çubukharmanı mahallelerinde muhtarlık seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Aynı kapsamda Bünyan ilçesine bağlı Dervişağa Mahallesi’nde de seçim heyecanı yaşanıyor. Muş ve Diyarbakır’da da çok sayıda köy ve mahallede muhtarlık seçimleri gün boyu devam ediyor.

SANDIKLAR 17.00’DE KAPANACAK

YSK takvimine göre oy verme işlemleri saat 17.00’de sona erecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçilecek ve belde ile mahallelerin yeni yönetimleri netleşecek. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bölgelerde yeni dönem resmen başlamış olacak.