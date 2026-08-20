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YÖKDİL/2 SINAV SONUÇ EKRANI: ÖSYM YÖKDİL sonuçlarına nereden nasıl bakılır?

YÖKDİL/2 SINAV SONUÇ EKRANI: ÖSYM YÖKDİL sonuçlarına nereden nasıl bakılır?
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ÖSYM'nin takviminde 26 Ağustos'ta açıklanması planlanan YÖKDİL/2 sınav sonuçları, sürpriz bir kararla 20 Ağustos 2026 saat 16.00'da erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç ekranından sorgulayabilecek. Peki, ÖSYM YÖKDİL sonuçlarına nereden nasıl bakılır? İşte detaylar...

Ösym'nin takvimine göre 26 Ağustos'ta açıklanması beklenen YÖKDİL/2 sınav sonuçları, 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarını Ösym'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

YÖKDİL/2 SINAV SONUÇ EKRANI

YÖKDİL/2 sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarına Ösym'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ulaşabilecek. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre sonuçlar, 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00'dan itibaren erişime sunuldu.

Adayların sonuçlarını görüntüleyebilmesi için ÖSYM'nin sonuç ekranına giriş yapması ve T.C. kimlik numarası ile aday şifresini kullanması gerekiyor.

YÖKDİL/2 SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖSYM YÖKDİL SONUÇLARINA NEREDEN NASIL BAKILIR?

ÖSYM YÖKDİL sonuçlarına, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden bakılabilir. Adaylar ilgili ekrana girdikten sonra T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak YÖKDİL/2 sınav sonuçlarını görüntüleyebilir.

ÖSYM'nin takviminde YÖKDİL/2 sonuçlarının 26 Ağustos'ta ilan edilmesi planlanmıştı. Ancak sonuçlar beklenen tarihten önce, 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00'da açıklandı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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