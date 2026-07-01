YKS'DE İPTAL VE DEĞİŞİKLİK KARARI 2026: YKS'de hangi soru iptal edildi? YKS'de hangi sorunun cevabı değiştirildi?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonrasında adayların yakından takip ettiği itiraz sürecine ilişkin resmi açıklama yayımlandı. Haziran ayında gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), bir sorunun iptal edildiğini, bir sorunun ise cevap anahtarının değiştirildiğini duyurdu. Peki, Yks'de hangi soru iptal edildi? Yks'de hangi sorunun cevabı değiştirildi? Detaylar...

YKS'DE İPTAL VE DEĞİŞİKLİK KARARI 2026

21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2026 YKS kapsamında bazı soru ve cevap anahtarlarında değişiklik yapıldı.

Ösym tarafından yayımlanan resmi açıklamada, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda bulunan 23 numaralı sorunun cevap anahtarında düzeltmeye gidildiği bildirildi. Açıklamaya göre daha önce "C" olarak yer alan doğru cevap, yapılan değerlendirme sonucunda "A" olarak değiştirildi.

Bunun yanı sıra, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda bulunan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi.

Ösym, değerlendirme sürecinin 2026-YKS Kılavuzu'nda yer alan "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesi doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı.

Kurumun yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir.

2026-YKS Kılavuzunun '3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?' maddesinde yer alan 'Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.' hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır."

YKS'DE HANGİ SORU İPTAL EDİLDİ?

ÖSYM'nin yaptığı resmi açıklamaya göre iptal edilen soru, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 20 numaralı soru oldu.

Kurum tarafından alınan karar doğrultusunda söz konusu soru değerlendirme dışı bırakılacak. Puanlama işlemi ise 2026-YKS Kılavuzu'nda belirtilen esaslara göre gerçekleştirilecek. Kılavuzda yer alan hüküm gereğince, iptal edilen sorular için geçerli soru sayısının puan değeri yeniden hesaplanarak değerlendirme yapılacak.

YKS'DE HANGİ SORUNUN CEVABI DEĞİŞTİRİLDİ?

ÖSYM'nin yayımladığı açıklamaya göre cevap anahtarında değişiklik yapılan soru, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda bulunan 23 numaralı soru oldu.

Yapılan resmi düzenleme kapsamında daha önce doğru cevap olarak belirtilen "C" seçeneği, "A" seçeneği olarak güncellendi.

Bu kapsamda söz konusu soru, güncellenen cevap anahtarı esas alınarak yeniden değerlendirilecek. ÖSYM'nin duyurduğu resmi karar doğrultusunda sınav sonuçlarına ilişkin puanlama işlemleri de güncel cevap anahtarına göre gerçekleştirilecek.