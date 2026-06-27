YKS'de hatalı soru mu vardı? Son dakika...YKS 2026 iptal mi olacak, ne açıklama yapıldı?

Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS 2026 sınavının ardından ortaya atılan “hatalı soru” iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, iki soru hakkında inceleme başlatırken gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. “YKS 2026 iptal mi olacak?” sorusu gündemdeki yerini korurken, süreçle ilgili detaylar merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YKS 2026 İPTAL Mİ OLACAK?

YKS 2026’nın tamamen iptal edilmesine yönelik bir karar bulunmuyor. Sadece sınavda hatalı olduğu iddia edilen iki soru için inceleme süreci başlatıldı. Soruların iptal edilip edilmeyeceği, bilirkişi raporunun ardından netleşecek.

YKS 2026’DA HATALI SORU MU VARDI?

Evet, iddialara göre iki farklı soru hakkında hata şüphesi bulunuyor. Bu sorulardan biri Türk Dili ve Edebiyatı testinde yer alırken, diğeri AYT Matematik testinde tartışma konusu oldu.

YKS 2026’DA HANGİ SORU HATALIYDI?

İddialara göre Türk Dili ve Edebiyatı testinde Halide Edib Adıvar’ın “Handan” romanıyla ilgili soruda “Neriman” karakteri “Nermin” olarak yazıldı. AYT Matematik testinin 23. sorusunda ise doğru cevabın “C” değil “A” şıkkı olduğu yönünde itirazlar yapıldı.

NE AÇIKLAMA YAPILDI?

ÖSYM, gelen itirazlar üzerine iki soruyu da incelemeye aldı. Kurum uzmanlarının değerlendirmesi ve oluşturulacak bilirkişi raporunun ardından soruların iptal edilip edilmeyeceğine karar verileceği açıklandı. Nihai sonucun önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.