YKS yerleri açıklandı mı? 2026 YKS için geri sayım başladı

Üniversiteye giriş sürecinin en önemli aşamalarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından duyurulan 2026 yılı sınav takvimi doğrultusunda adaylar, sınav tarihleri ve sınav sürecine ilişkin gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.

YKS NE ZAMAN?

Ösym tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Haziran ayının üçüncü haftasında üç oturum halinde uygulanacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Üniversite adaylarının katılacağı bu oturumda genel yetenek ve temel bilgi düzeyleri ölçülecek.

Sınav maratonu 21 Haziran 2026 Pazar günü devam edecek. Sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanırken, aynı gün öğleden sonra ise Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştirilecek. Milyonlarca aday, belirlenen tarihler doğrultusunda hazırlıklarını sürdürürken, sınava ilişkin resmi duyurular da yakından izleniyor.

YKS YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 YKS kapsamında sınava katılacak adayların merak ettiği konuların başında sınav giriş yerleri geliyor. Sınava hangi okulda ve hangi salonda girileceğine ilişkin bilgilerin yer aldığı sınav giriş belgeleri, ÖSYM tarafından Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılıyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav bilgilerini görüntüleyebiliyor.

ÖSYM’nin önceki yıllarda uyguladığı takvim dikkate alındığında, 2026 YKS sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Buna göre adayların sınav giriş belgelerine 10 Haziran 2026 civarında ulaşabilmesi öngörülüyor. Belgelerin yayımlanmasının ardından adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini AİS üzerinden öğrenebilecek.