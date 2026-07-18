YKS SONUÇLARI 2026: YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın yakından takip ettiği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçları için geri sayım sürüyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılan adaylar, elde ettikleri puanları ve başarı sıralamalarını öğrenmek için ÖSYM’den gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Peki, Yks sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? Detaylar...

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM’nin yayımladığı resmi sınav takvimine göre sonuçların açıklanma tarihi 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü olarak belirlendi.

Adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarından aldıkları puanları, başarı sıralamalarını ve yerleştirme sürecinde kullanacakları sonuç bilgilerini ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS sonuçları, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranında adayların TYT, AYT ve YDT puan türleri ile birlikte başarı sıralamaları yer alacak.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların üniversite tercih sürecinde kullanacağı resmi puan bilgileri de kesinleşmiş olacak. ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyurular dışında sonuç tarihiyle ilgili farklı bilgilere itibar edilmemesi gerekiyor.

YKS ERKEN AÇIKLANIR MI?

YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı adayların en fazla araştırdığı konular arasında yer alıyor. ÖSYM, sonuç tarihlerini sınav takviminde önceden duyuruyor ancak geçmiş yıllarda bazı sınav sonuçlarının planlanan tarihten önce açıklandığı görüldü.

YKS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANACAK?

Adaylar 2026 YKS sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Sonuç sorgulama işlemi için adayların;

ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapması,

T.C. kimlik numarasını,

Aday şifresini

kullanması gerekecek.

Sisteme giriş yapan adaylar, TYT, AYT ve YDT puan bilgileri ile başarı sıralamalarını görüntüleyebilecek. Açıklanan sonuç belgesinde adayların sınav performansına ilişkin bilgiler yer alacak.

ÖSYM, sınav sonuçlarına ilişkin tüm resmi duyuruları kendi internet sitesi üzerinden paylaşacak. Adayların sonuç bilgilerini güvenilir olmayan kaynaklardan değil, yalnızca ÖSYM’nin resmi kanallarından kontrol etmeleri önem taşıyor.