2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) maratonunun ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi’nin ( Tyt ) tamamlanmasının ardından milyonlarca aday ve veli, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin ( Ösym ) yapacağı resmi açıklamaya odaklandı. Sınavın sona ermesiyle birlikte en çok araştırılan konuların başında TYT soru kitapçığı, cevap anahtarı ve PDF görüntüleme ekranı yer alıyor. Peki, Yks sınav soruları yayımlandı mı? TYT sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

YKS SINAV SORULARI YAYIMLANDI MI?

Ösym tarafından soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ilişkin duyurular, kurumun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. TYT oturumunun sona ermesiyle birlikte adaylar, soru kitapçığı ve cevap anahtarının erişime açılıp açılmadığını kontrol etmek amacıyla ÖSYM’nin resmi duyuru kanallarını takip ediyor.

Ösym, önceki yıllarda uyguladığı sınav takvimlerinde soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını çoğunlukla sınav gününde yayımlamıştı. Bu nedenle 2026 YKS kapsamında gerçekleştirilen TYT oturumuna ait soru ve cevapların da kurum tarafından yapılacak resmi duyuruyla erişime açılması bekleniyor.

Adaylar yayımlanacak dokümanlara ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Kurum tarafından paylaşılacak soru kitapçıkları, sınavda yöneltilen soruların incelenmesine olanak sağlarken, cevap anahtarları da adayların doğru ve yanlış sayılarını hesaplamalarına yardımcı olacak.

TYT SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki sınav uygulamalarında soru kitapçığı ve cevap anahtarını genellikle sınavın yapıldığı gün içerisinde adayların erişimine sunduğu biliniyor. Bu kapsamda, 2026 YKS’nin ilk oturumu olan TYT’ye ait soru ve cevapların da ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyurunun ardından yayımlanması bekleniyor.

Kurum tarafından yapılacak açıklamada, TYT temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının belirli bir bölümü kamuoyunun erişimine açılabiliyor. Adaylar, yayımlanacak dokümanlar üzerinden sınavda karşılaştıkları soruları inceleme fırsatı bulacak.

Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandığında, adaylar ilgili dokümanlara ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek. Bu süreçte yalnızca kurumun resmi açıklamalarının esas alınması gerekiyor.

TYT SORU KİTAPÇIĞI PDF VE CEVAP ANAHTARI İÇİN GÖZLER RESMİ DUYURUDA

TYT oturumunun tamamlanmasının ardından adaylar, A, B ve C kitapçıklarına ilişkin PDF görüntüleme ekranı ve cevap anahtarı duyurusunu beklemeye başladı.

ÖSYM tarafından yayımlanacak duyuru sonrasında soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açılacak. Böylece adaylar sınavda yöneltilen soruları yeniden inceleyebilecek ve cevaplarını karşılaştırabilecek.

Sınav sürecinin resmi kaynaklar üzerinden takip edilmesi önem taşırken, adayların ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapılacak açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.

AYT VE YDT NE ZAMAN?

YKS’nin ilk oturumu olan TYT’nin tamamlanmasının ardından sınav süreci henüz sona ermedi. Üniversite adaylarını yarın iki önemli oturum daha bekliyor.

AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te başlayacak.

YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.

TYT’nin ardından gerçekleştirilecek AYT ve YDT oturumlarıyla birlikte 2026 YKS maratonu tamamlanmış olacak. Üç oturumun da sona ermesinin ardından adaylar sonuç sürecine odaklanırken, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ilişkin duyurular da ÖSYM tarafından ilan edilecek.