YKS SINAV SONUÇLARI 2026: YKS açıklandı mı? YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 ve 21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından sonuç heyecanı sürüyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) ve Yabancı Dil Testi ( Ydt ) oturumlarına katılan milyonlarca üniversite adayı, sınav puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmek için Ösym'nin açıklayacağı tarihi bekliyor. Peki, YKS açıklandı mı? YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar...

YKS SINAV SONUÇLARI 2026

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ÖSYM tarafından iki gün boyunca gerçekleştirildi. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanırken, Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) ile Yabancı Dil Testi ( Ydt ) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü tamamlandı.

Sınavların ardından değerlendirme süreci devam ederken, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılacak.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar;

TYT puanlarını,

Ayt puanlarını,

Ydt puanlarını,

Başarı sıralamalarını,

Yerleştirme sürecinde kullanılacak sınav bilgilerini

ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

2026 YKS AÇIKLANDI MI?

Hayır. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları henüz açıklanmadı.

Resmi takvim doğrultusunda sonuçların 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılması planlanıyor. Sonuçlar açıklanmadan önce ÖSYM tarafından farklı bir tarih duyurusu yapılmadığı sürece değerlendirme işlemleri takvimde belirtilen tarihe göre sürdürülecek.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar, sınav puanları ve başarı sıralamalarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgiye göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait sonuçların aynı gün erişime açılması bekleniyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Sonuç ekranına giriş yapabilmek için adayların;

T.C. kimlik numaralarını,

ÖSYM aday şifrelerini

kullanmaları gerekecek.

Sonuç ekranında adayların sınav puanları, başarı sıralamaları ve tercih döneminde kullanacakları bilgiler yer alacak.

Üniversite tercih süreci de ÖSYM tarafından açıklanacak tercih takvimi doğrultusunda yürütülecek. Bu nedenle adayların sonuçlarını yalnızca ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden takip etmeleri önem taşıyor.