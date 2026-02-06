YKS başvuruları nereden, nasıl yapılır? YKS başvuruları başladı mı?

Yks 2026 başvuru süreci gündemdeki yerini koruyor. Adaylar, sınava kayıt olmak için hangi adımları izleyeceklerini ve başvuruların hangi platformdan yapılacağını merak ediyor. Başvurular başladı mı, son tarih ne zaman ve kayıt işlemleri nasıl tamamlanıyor? Bu sorular, sınava hazırlanan öğrenciler için önemli bir merak konusu oluşturuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YKS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Yks 2026 başvuruları ÖSYM'nin resmi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak yapılabiliyor. Adaylar, e-Devlet veya ÖSYM şifreleri ile ais.osym.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak bireysel başvurularını tamamlayabiliyor. Ayrıca isteyen öğrenciler başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla da gerçekleştirebiliyor.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak için adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) giriş yapmaları gerekiyor. Sisteme girildikten sonra TYT, AYT ve YDT oturumları seçilip kişisel bilgiler kontrol ediliyor, başvuru ücreti yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanıyor. Ayrıntılı adımlar YKS 2026 Başvuru Kılavuzu'nda yer alıyor.

YKS BAŞVURU SÜRESİ NE ZAMAN DOLUYOR?

2026 YKS başvuruları 6 Şubat 2026 Cuma günü başlayıp 2 Mart 2026 Pazartesi günü sona erecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi ise 10 Mart – 12 Mart 2026 tarihleri arasında olacak.

YKS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Evet, YKS 2026 başvuruları 6 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla resmen başladı. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden veya başvuru merkezlerinden yapabiliyor.

YKS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 YKS başvuru ücretleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Geçen yıl TYT, AYT ve YDT oturumları için ayrı ayrı ücret uygulandı ve her oturum 450 TL idi. 2026 ücretleri ÖSYM'nin yayımlayacağı başvuru kılavuzuyla netleşecek.