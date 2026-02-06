YKS BAŞVURU EKRANI: YKS başvuruları nereden, nasıl yapılır? YKS başvuruları başladı mı?

YKS maratonu resmen başlıyor. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak adaylar için en çok merak edilen konu başvuru ekranının açılıp açılmadığı. Milyonlarca öğrenci, YKS başvurularının nereden yapılacağını, işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini ve başvuruların başlayıp başlamadığını araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2026-YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ösym'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuruları 6 Şubat 2026 Cuma günü başlayacak. Adaylar başvurularını 2 Mart 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise geç başvuru dönemi 10 Mart'ta başlayacak ve 12 Mart 2026'da sona erecek.

YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS başvuru kılavuzunun 6 Şubat 2026 tarihinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren kılavuzun ÖSYM duyurular ekranında erişime açılması öngörülüyor. Sınava ilişkin tüm ayrıntılar, başvuru koşulları ve ücret bilgileri bu kılavuzda yer alacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 BELLİ OLDU MU?

2026 YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için sınav ücreti 450 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılına ait güncel sınav ücretleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunda ilan edilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar YKS başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden de gerçekleştirebilecek. Başvurular, " https://ais.osym.gov.tr " adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden alınacak. Başvuruya ilişkin detaylı bilgiler 2026 YKS Kılavuzu'nda yer alacak.

YKS 2026 SINAV TARİHLERİ: TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026 YKS oturumları haziran ayında yapılacak. Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Aynı gün öğleden sonra Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te uygulanacak.

2026-YKS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Evet, ÖSYM takvimine göre 2026-YKS başvuruları 6 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla başladı. Adaylar, belirlenen başvuru süresi içinde işlemlerini tamamlayarak sınava katılım sağlayabilecek.