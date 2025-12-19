Haberler

Yılbaşında kar yağacak mı, yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?

Yılbaşında kar yağacak mı, yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni yıla girerken en çok merak edilen konulardan biri olan kar yağışıyla ilgili uzmanlardan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. "Yılbaşında kar manzarası görebilecek miyiz?" sorusu, meteoroloji uzmanlarının son tahminleriyle yanıt buldu. Yılbaşında kar yağacak mı, yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?

31 Aralık gecesi ve 1 Ocak'ta kar yağışı bekleniyor mu? Özellikle İstanbul'da yaşayanların merak ettiği "Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu için uzmanlar güncel hava durumu verilerine dayanarak öngörülerini paylaştı.

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji uzmanlarının son değerlendirmeleri, İstanbul için yılbaşı gecesine dair heyecan verici bir tablo ortaya koyuyor. Uzmanlar, yaklaşık 10 yıldır görülmeyen bir meteorolojik durumun bu yıl gerçekleşebileceğini belirtiyor. Yapılan analizlere göre, yılbaşı gecesi megakentin yoğun kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor.

Yılbaşında kar yağacak mı, yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?

KAR KÜTLELERİ BATIYA İLERLİYOR

Kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte kar yağışı beklentisi yeniden gündeme geldi. Doğu bölgelerde etkili olan kar kütlelerinin batıya doğru hareket etmesi, İstanbul için de umutları artırdı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı güncel tahminlere göre, önümüzdeki 5 günlük periyotta İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Bu süreçte sağanak yağışların daha etkili olacağı, sıcaklıkların ise mevsim normallerine yakın seyredeceği ifade ediliyor.

Yılbaşında kar yağacak mı, yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?

YILBAŞI İÇİN KRİTİK UYARI

Aralık ayının son günlerine yaklaşılmasına rağmen İstanbul'da karın henüz yüzünü göstermemesi, gözleri yılbaşı tahminlerine çevirdi. Hava tahmin uzmanları, yılbaşı gecesi için kritik bir değişime dikkat çekiyor. Sıcaklıklardaki ani düşüşle birlikte yağışın kara dönme ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor.

Yılbaşında kar yağacak mı, yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?

10 YIL SONRA BİR İLK YAŞANABİLİR

Uzmanlara göre İstanbul, 10 yıl aradan sonra ilk kez bir yılbaşı gecesini kar yağışıyla karşılayabilir. Beklenen yağışın lapa lapa ve etkili olması, kenti kısa sürede beyaza bürüyebilir. Bu olasılık, İstanbul için son yılların en dikkat çekici kış olaylarından biri olarak değerlendiriliyor. Yapılan analizler, yılbaşı gecesi kar ihtimalinin oldukça yüksek olduğuna işaret ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Miss Turkey 2025 güzeli Sıla Saraydemir oldu

Miss Turkey 2025 güzeli belli oldu
Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Gözaltındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilgili karar verildi
Bodrum'da ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü

Gözde tatil ilçesinde ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Yurt dışındaki Sadettin Saran'dan ilk açıklama
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapıldı
title