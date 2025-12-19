Yılbaşında kar yağacak mı, yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?

31 Aralık gecesi ve 1 Ocak'ta kar yağışı bekleniyor mu? Özellikle İstanbul'da yaşayanların merak ettiği "Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu için uzmanlar güncel hava durumu verilerine dayanarak öngörülerini paylaştı.

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji uzmanlarının son değerlendirmeleri, İstanbul için yılbaşı gecesine dair heyecan verici bir tablo ortaya koyuyor. Uzmanlar, yaklaşık 10 yıldır görülmeyen bir meteorolojik durumun bu yıl gerçekleşebileceğini belirtiyor. Yapılan analizlere göre, yılbaşı gecesi megakentin yoğun kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor.

KAR KÜTLELERİ BATIYA İLERLİYOR

Kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte kar yağışı beklentisi yeniden gündeme geldi. Doğu bölgelerde etkili olan kar kütlelerinin batıya doğru hareket etmesi, İstanbul için de umutları artırdı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı güncel tahminlere göre, önümüzdeki 5 günlük periyotta İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Bu süreçte sağanak yağışların daha etkili olacağı, sıcaklıkların ise mevsim normallerine yakın seyredeceği ifade ediliyor.

YILBAŞI İÇİN KRİTİK UYARI

Aralık ayının son günlerine yaklaşılmasına rağmen İstanbul'da karın henüz yüzünü göstermemesi, gözleri yılbaşı tahminlerine çevirdi. Hava tahmin uzmanları, yılbaşı gecesi için kritik bir değişime dikkat çekiyor. Sıcaklıklardaki ani düşüşle birlikte yağışın kara dönme ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor.

10 YIL SONRA BİR İLK YAŞANABİLİR

Uzmanlara göre İstanbul, 10 yıl aradan sonra ilk kez bir yılbaşı gecesini kar yağışıyla karşılayabilir. Beklenen yağışın lapa lapa ve etkili olması, kenti kısa sürede beyaza bürüyebilir. Bu olasılık, İstanbul için son yılların en dikkat çekici kış olaylarından biri olarak değerlendiriliyor. Yapılan analizler, yılbaşı gecesi kar ihtimalinin oldukça yüksek olduğuna işaret ediyor.