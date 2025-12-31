YILBAŞI TV PROGRAMLARI 31 Aralık 2025 TV yayın akışı: Bugün tv'de neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, NOW TV, TRT 1 yayın akışı
Yeni yıl yaklaşırken televizyon kanalları, izleyicilerini yılbaşı özel programlarla buluşturuyor. 31 Aralık 2025'te ekranlarda hem eğlence hem de heyecan dolu yayınlar yer alacak. Peki, Bugün tv'de neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, NOW TV ve TRT 1'in yılbaşı akışında birbirinden keyifli programlar, yarışmalar ve özel şovlar izleyicileri bekliyor.
31 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TV'DE NELER VAR?
31 Aralık akşamı TV ekranları, yılbaşı coşkusunu yansıtacak özel programlarla dolup taşacak. Saatler ilerledikçe kanallarda yılbaşı özel programları izleyicilerle buluşacak. Öne çıkan programlar arasında TV8'de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2026, Kanal D'de Milli Piyango Yılbaşı Özel, TRT1'de Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de İbo Show Yılbaşı Özel ve ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel yer alıyor.
31 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D, yılbaşı akşamını eğlenceli programlarla taçlandırıyor. Gün boyu diziler ve yarışma programları izleyicilerle buluşacak:
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:15 Milli Piyango Yılbaşı Özel
23:45 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Çok Akustik
Kanal D'nin akşam saatlerindeki yılbaşı özel programı, milyonlarca izleyiciye yılbaşı heyecanını yaşatacak.
31 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV, yılbaşı öncesi eğlenceli ve komik içeriklerle dolu bir yayın akışı sunuyor:
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
01:15 Eltilerin Savaşı
Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümü, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak.
31 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI
ATV, 31 Aralık 2025 günü için zengin bir program seçkisi hazırladı:
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel
02:00 Ölümlü Dünya
ATV'de yılbaşı akşamı bilgi, eğlence ve heyecan bir arada yaşanacak.
31 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV'nin yılbaşı yayın akışı, izleyicilere unutulmaz bir eğlence sunuyor:
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 İbo Show Yılbaşı Özel
05:00 Söz
İbo Show Yılbaşı Özel, Star TV'nin akşam saatlerinde izleyiciyi ekrana kilitleyecek programların başında geliyor.
31 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI
TV8, yılbaşı coşkusunu müzik ve eğlenceyle birleştiriyor:
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2026
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, yılbaşı gecesinin en çok izlenen programları arasında yer alıyor.
31 ARALIK NOW TV YAYIN AKIŞI
NOW TV de yılbaşı gününü canlı yayın ve özel içeriklerle dolduruyor:
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri
22:30 Şevval Sam 30. Yıl Konseri
00:30 Halef: Köklerin Çağrısı
NOW TV'de yılbaşı akşamı hem eğlence hem de canlı haber akışıyla izleyiciye keyifli bir yayın sunuluyor.