YILBAŞI TV PROGRAMLARI 31 Aralık 2025 TV yayın akışı: Bugün tv'de neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, NOW TV, TRT 1 yayın akışı

Yeni yıl yaklaşırken televizyon kanalları, izleyicilerini özel yayınlarla karşılıyor. 31 Aralık 2025 tarihinde ekranlarda birbirinden keyifli yılbaşı programları yer alacak.TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin yayın akışları, yılbaşı özel içerikleriyle dolu bir gün vaat ediyor. Bu yazımızda "Bugün TV'de neler var?" sorusunun cevabını, tüm detaylarıyla bulabilirsiniz.

31 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TV'DE NELER VAR?

31 Aralık akşamı TV ekranları, yılbaşı coşkusunu yansıtacak özel programlarla dolup taşacak. Saatler ilerledikçe kanallarda yılbaşı özel programları izleyicilerle buluşacak. Öne çıkan programlar arasında TV8'de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2026, Kanal D'de Milli Piyango Yılbaşı Özel, TRT1'de Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de İbo Show Yılbaşı Özel ve ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel yer alıyor.

31 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D, yılbaşı akşamını eğlenceli programlarla taçlandırıyor. Gün boyu diziler ve yarışma programları izleyicilerle buluşacak:

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:15 Milli Piyango Yılbaşı Özel

23:45 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Çok Akustik

Kanal D'nin akşam saatlerindeki yılbaşı özel programı, milyonlarca izleyiciye yılbaşı heyecanını yaşatacak.

31 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV, yılbaşı öncesi eğlenceli ve komik içeriklerle dolu bir yayın akışı sunuyor:

07:00 Bahar

09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

01:15 Eltilerin Savaşı

Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümü, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak.

31 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

ATV, 31 Aralık 2025 günü için zengin bir program seçkisi hazırladı:

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel

02:00 Ölümlü Dünya

ATV'de yılbaşı akşamı bilgi, eğlence ve heyecan bir arada yaşanacak.

31 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV'nin yılbaşı yayın akışı, izleyicilere unutulmaz bir eğlence sunuyor:

07:00 Aramızda Kalsın

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 İbo Show Yılbaşı Özel

05:00 Söz

İbo Show Yılbaşı Özel, Star TV'nin akşam saatlerinde izleyiciyi ekrana kilitleyecek programların başında geliyor.

31 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI

TV8, yılbaşı coşkusunu müzik ve eğlenceyle birleştiriyor:

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2026

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, yılbaşı gecesinin en çok izlenen programları arasında yer alıyor.

31 ARALIK NOW TV YAYIN AKIŞI

NOW TV de yılbaşı gününü canlı yayın ve özel içeriklerle dolduruyor:

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Sahtekarlar

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri

22:30 Şevval Sam 30. Yıl Konseri

00:30 Halef: Köklerin Çağrısı

NOW TV'de yılbaşı akşamı hem eğlence hem de canlı haber akışıyla izleyiciye keyifli bir yayın sunuluyor.