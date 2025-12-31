Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Evde pratik, lezzetli kolay kurabiye tarifi( zencefilli, zencefilsiz, şeker hamurlu, pekmezli)!

Yılbaşı gecesini tatlandıracak kurabiyeler, farklı aromaları ve renkli sunumlarıyla sofralara neşe katıyor. İster klasik zencefilli, ister daha hafif zencefilsiz seçenekleri deneyebilir, şeker hamuru ile süsleyerek görsel bir şölen yaratabilir veya pekmezli tariflerle farklı bir lezzet yolculuğuna çıkabilirsiniz. Evde kolayca hazırlanabilen bu kurabiyeler, hem keyifli bir mutfak deneyimi hem de sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz unutulmaz bir yılbaşı ritüeli sunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YILBAŞI KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Yılbaşı sofralarının ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olan kurabiyeler, hem görselliği hem de lezzetiyle dikkat çeker. Evde pratik malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem yetişkinlerin hem de çocukların keyifle yapabileceği bir seçenek sunuyor. İşte adım adım detaylı yılbaşı kurabiyesi tarifi:

MALZEMELER:

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)

1 çay bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 paket vanilin veya vanilya özütü

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İsteğe bağlı: damla çikolata, file fındık, badem, renkli şekerleme, tarçın, pudra şekeri

HAMUR HAZIRLAMA:

Oda sıcaklığındaki tereyağını ve toz şekeri geniş bir kaba alın, mikserle veya tahta kaşıkla krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurtayı ve vanilini ekleyip pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Kabartma tozu ve unu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun. Hamur çok sert olursa kurabiyeler sert pişer, çok cıvık olursa şekil veremezsiniz.

Hamuru streç filme sarıp buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin. Bu işlem kurabiyelerin daha güzel şekil almasını ve fırında dağılmamasını sağlar.

ŞEKİL VERME VE SÜSLEME:

Dinlenen hamurdan parçalar koparıp merdaneyle açın. Yaklaşık 0,5 cm kalınlığında açmanız pişerken kurabiyelerin hem düzgün pişmesini hem de çıtır ama yumuşak kalmasını sağlar.

Yıldız, çam ağacı, kalp, çorap gibi yılbaşı temalı kurabiye kalıplarıyla kesin.

İsteğe bağlı olarak damla çikolata, file fındık veya renkli şekerlemelerle süsleyin. Tarçın veya kakao ile ekstra aroma katabilirsiniz.

PİŞİRME:

Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Aralarında 2-3 cm boşluk bırakın, pişerken yayılacakları için.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 12-15 dakika pişirin. Kenarları hafifçe kızardığında fırından çıkarın.

Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekleyin. İsterseniz üzerine pudra şekeri serpebilir veya çikolata sosu ile süsleyebilirsiniz.

SUNUM ÖNERİLERİ:

Kurabiyeleri yılbaşı tabaklarında sunabilir, üzerine çikolata veya renkli şekerlemelerle ekstra görsellik katabilirsiniz.

Hediye olarak kavanoz veya şık kutulara koyup sevdiklerinize yılbaşı hediyesi olarak da verebilirsiniz.