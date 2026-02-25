 Yiğit Poyraz'ın sevgilisi kimdir? Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminin merak edilen isimlerinden Yiğit Poyraz, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Sevgilisi Yasemin Erbil'in kim olduğu, yaşı ve memleketi sosyal medyada gündem yaratırken, çiftin ilişkisi takipçiler tarafından yakından izleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YASEMİN ERBİL KİMDİR?

Yasemin Erbil, televizyon programcılığı ve oyunculuk kariyerine sahip bir isimdir. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı olan Yasemin, sinema ve dizi filmlerinde rol almasının yanı sıra TV100'de program sunuculuğu yapmıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk ve sunuculuk alanlarında aktif olarak projelerde yer almaya devam etmektedir.

YASEMİN ERBİL KAÇ YAŞINDA?

Yasemin Erbil, 2 Aralık 1995 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

YASEMİN ERBİL NERELİ?

Yasemin Erbil, İstanbul doğumludur. Eğitimini Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nde tamamlamıştır.

YASEMİN ERBİL'İN KARİYERİ

Yasemin Erbil, sinema ve dizilerde rol almıştır. Öne çıkan projeleri arasında Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Bade, 2017), Mutluluk Zamanı (2017), Küçük Yalanlar (Hande, 2021) ve Yasak Elma (Canan, 2021) yer alır. Ayrıca TV programcılığı da yapan Erbil, sunuculuk deneyimiyle de tanınmaktadır ve yeni projelerde aktif olarak görev almaktadır.