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Yiğit Mehmet Okur kimdir? Basketbolcu Yiğit Mehmet Okur kaç yaşında, nereli?

Yiğit Mehmet Okur kimdir? Basketbolcu Yiğit Mehmet Okur kaç yaşında, nereli?
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Eski milli basketbolcu Mehmet Okur’un oğlu Yiğit Mehmet Okur, İspanyol ekibi Barcelona’nın altyapısına transfer oldu. 2010 doğumlu genç basketbolcunun transferini babası Mehmet Okur sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Yiğit Mehmet Okur kimdir? Basketbolcu Yiğit Mehmet Okur kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Eski milli basketbolcu Mehmet Okur’un oğlu Yiğit Mehmet Okur, basketbol kariyerinde önemli bir adım attı. Genç oyuncu, İspanyol ekibi Barcelona’nın altyapısına transfer oldu. Forvet pozisyonunda görev yapan Yiğit Mehmet Okur’un transferini babası Mehmet Okur, sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Yiğit Mehmet Okur kimdir? Basketbolcu Yiğit Mehmet Okur kaç yaşında, nereli? Detaylar...

BASKETBOLCU YİĞİT MEHMET OKUR KİMDİR?

Yiğit Mehmet Okur, eski milli basketbolcu Mehmet Okur’un oğludur. 2010 doğumlu olan genç basketbolcu, forvet pozisyonunda görev yapmaktadır.

Basketbol kariyerini sürdüren Yiğit Mehmet Okur, İspanyol ekibi Barcelona’nın altyapısına transfer oldu. Böylece genç oyuncu kariyerine Barcelona altyapısında devam edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun oyuncu listesinde Yiğit Mehmet Okur’un doğum tarihi 19 Şubat 2010, doğum yeri ise ABD olarak yer alıyor. Aynı kayıtta genç oyuncunun Türkiye adına mücadele ettiği ve Santa Margarita School / ABD takımında oynadığı görülüyor.

YİĞİT MEHMET OKUR KAÇ YAŞINDA?

Yiğit Mehmet Okur, 19 Şubat 2010 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 16 yaşındadır. 

YİĞİT MEHMET OKUR NERELİ?

Yiğit Mehmet Okur, ABD doğumludur. Türkiye Basketbol Federasyonu kayıtlarında doğum tarihi 19 Şubat 2010, doğum yeri ABD ve ülkesi Türkiye olarak belirtilmiştir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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