Yiğit Macit kimdir, neden gözaltına alındı? Yiğit Macit kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, medya dünyasında büyük yankı uyandırdı. Operasyon kapsamında ünlü isimler arasında yer alan Yiğit Macit kimdir, neden gözaltına alındı? Yiğit Macit kaç yaşında, nereli? Yiğit Macit ne iş yapıyor? Yiğit Macit'in hayatı ve gözaltı sürecine dair Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika gelişmeleri haberimizde!

YİĞİT MACİT KİMDİR?

2025'in son günlerinde İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı bir uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Yiğit Macit ismi kamuoyunun dikkatini çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen operasyonda şüpheliler arasında adı geçen Macit hakkında kamuya açık güvenilir kaynaklarda sınırlı bilgi bulunuyor. Genel bilgilere göre, Macit daha önce marka danışmanlığı ve dijital medya alanında etkinlik gösteren bir kişi olarak tanınıyordu; bu çerçevede pazarlama, sosyal medya ve marka etkinliklerinde yer aldığı bazı içerikler bulunmuştur. Ancak soruşturma sonrasında bu profesyonel kimliğiyle ilgili detaylı biyografik bilgiler kamuya geniş şekilde açıklanmamıştır. Önceki yıllarda pazarlama ve influencer ilişkileri üzerine yazıları ve sektörel çalışmalarıyla bilindiği aktarılmaktadır.

YİĞİT MACİT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve beraberindeki suçları kapsayan soruşturma kapsamında 18 Aralık 2025'te geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon neticesinde, ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile birlikte Yiğit Macit de gözaltına alındı. Resmî soruşturma kayıtlarına göre Macit hakkında "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlamasıyla işlem yapıldı ve bu kapsamda emniyetteki işlemleri başlatıldı. Operasyon, uyuşturucu imal ve ticaretinden tutun kullanıcılara kadar farklı suç tiplerini bir arada içeren büyük çaplı bir dosyanın parçası olarak kayda geçti.

Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal formda uyuşturucu madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ve çok sayıda sahte para materyali ele geçirildiği bildirildi. Bu deliller ileri soruşturma sürecinde delil unsuru olarak değerlendirilecek.

YİĞİT MACİT KAÇ YAŞINDA?

Güvenilir resmi kaynaklarda veya resmi beyanlarda Yiğit Macit'in doğum tarihi ve yaşı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

YİĞİT MACİT NERELİ?

Benzer şekilde Yiğit Macit'in memleketi, doğum yeri veya kökeni hakkında da resmi kaynaklarda yer alan sağlam bilgi bulunmamaktadır.

YİĞİT MACİT NE İŞ YAPIYOR?

Operasyon öncesi dönemde Macit'in kamuya açık bazı kaynaklarda marka danışmanlığı, pazarlama ve etkileyici (influencer) ilişkileri üzerine içerikler üreten biri olarak yer aldığına dair işaretler mevcut.