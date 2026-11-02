Yeşim Ustaoğlu kimdir? Yeşim Ustaoğlu kaç yaşında, hangi filmleri çekti?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Antalya'da cumartesi gecesi en çok ödülü Taş ve Tüy topladı. Filmin yönetmeni Ragıp Türk sahnede bir başka yönetmene teşekkür etti ve sinemaya, Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği bir film setinde başladığını anlattı.

Ödül listesinde Ustaoğlu'nun adı da vardı. 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülü onun yeni filmi Artakalan'a gitti.

YEŞİM USTAOĞLU HANGİ ÖDÜLÜ ALDI?

Yeşim Ustaoğlu, 31 Ekim 2026'da Antalya Cam Piramit'teki törende Artakalan ile Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın en iyi yönetmen ödülünü aldı. Film aynı yarışmadan üç ödül daha çıkardı: en iyi kadın oyuncu Öykü Karayel, en iyi görüntü yönetmeni Kiril Prodanov oldu, en iyi sanat yönetimi ödülünü Osman Özcan ile Görkem Canbolat paylaştı.

Ustaoğlu ödülü alırken "İstediğiniz bu muydu bilmem" dedi. Konuşmasında zaman zaman üzüldüğünü, adalete ve vicdana inandığını söyledi.

YEŞİM USTAOĞLU KİMDİR?

Yeşim Ustaoğlu, mimarlıktan sinemaya geçmiş bir yönetmen ve senarist. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okudu. Yüksek lisans için İstanbul'a geldi, bir süre mimar olarak çalıştı.

Sonra gazeteciliğe ve film eleştirmenliğine yöneldi. Uzun metraja geçmeden önce kısa filmler çekti. 2003'te kendi yapım şirketi Ustaoğlu Film'i kurdu.

YEŞİM USTAOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Yeşim Ustaoğlu 18 Kasım 1960'ta doğdu ve 65 yaşında. Bu ayın 18'inde 66 yaşına girecek.

YEŞİM USTAOĞLU NERELİ?

Yeşim Ustaoğlu, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Ailesi Trabzonlu; kendisi de Trabzon'da büyüdü, ilkokuldan üniversiteye kadar okulu orada okudu.

YEŞİM USTAOĞLU HANGİ FİLMLERİ ÇEKTİ?

Yeşim Ustaoğlu'nun ilk uzun metrajı 1994 yapımı İz oldu. Film, İstanbul'da da Nürnberg'de de en iyi film seçildi. Beş yıl sonraki Güneşe Yolculuk, 1999'da Berlin'den ödülle döndü.

Bulutları Beklerken'in (2003) ardından gelen Pandora'nın Kutusu, 2008'de San Sebastián Film Festivali'nde Altın İstiridye'yi aldı. Araf'tan sonra çektiği Tereddüt ise 2016'da 53. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film seçildi.

YEŞİM USTAOĞLU'NUN ARTAKALAN FİLMİ NE ANLATIYOR?

Yeşim Ustaoğlu'nun Artakalan filmi, yazma isteğini yavaş yavaş kaybeden şair Elif'in hikâyesini anlatıyor. Senaryoyu da Ustaoğlu yazdı. Başrollerde Öykü Karayel ile Metin Akdülger oynuyor, İlyas Salman da kadroda. Müziği Şevket Akıncı yaptı; hikâyeye Birhan Keskin'in şiirleri eşlik ediyor.

Film dünya prömiyerini 74. San Sebastián Film Festivali'nin ana yarışmasında yaptı. Ustaoğlu Film ile MUBI'nin ortak yapımı Artakalan, 20 Kasım 2026'da Başka Sinema salonlarında vizyona girecek; sinema gösterimlerinden sonra yalnız MUBI'de izlenebilecek.