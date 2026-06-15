Yeşil Burun Adaları, son yıllarda turizmden ekonomiye, kültürel zenginlikten siyasi istikrara kadar pek çok alanda dikkat çeken ülkelerden biri haline geldi. Resmî adı Cabo Verde olan ülke, volkanik adaları, Portekiz etkisindeki kültürü ve Atlantik Okyanusu’nun ortasındaki stratejik konumuyla öne çıkıyor. Peki, Yeşil Burun Adaları nerede, hangi kıtada? Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları nüfusu kaç, dini nedir? Detaylar haberimizde.

YEŞİL BURUN ADALARI NEREDE?

Yeşil Burun Adaları, Atlantik Okyanusu’nda bulunan bir ada ülkesidir. Afrika kıtasının batı kıyısında yer alan ülke, Senegal’in yaklaşık 570 kilometre açığında konumlanmıştır. On büyük ada ve çok sayıda küçük adacıktan oluşan takımada, Kuzey Atlantik’in önemli noktalarından biri olarak kabul edilir.

15. yüzyılda Portekizli denizciler tarafından keşfedilen adalar, uzun yıllar boyunca Portekiz sömürgesi olarak yönetildi. 1975 yılında bağımsızlığını kazanan ülke, günümüzde Afrika’nın en istikrarlı demokrasilerinden biri olarak gösterilmektedir.

Başkent, Santiago Adası üzerinde bulunan Praia şehridir. Ülkenin diğer önemli yerleşim merkezleri arasında Mindelo ve Santa Maria bulunur.

Yeşil Burun Adaları'nın coğrafi yapısı büyük ölçüde volkanik kökenlidir. Ülkenin en yüksek noktası, yaklaşık 2.829 metre yüksekliğe ulaşan Pico do Fogo yanardağıdır.

YEŞİL BURUN ADALARI HANGİ KITADA?

Yeşil Burun Adaları fiziksel olarak Atlantik Okyanusu üzerinde yer alsa da siyasi, kültürel ve coğrafi açıdan Afrika kıtasının bir parçası kabul edilir. Ülke, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından Batı Afrika bölgesinde sınıflandırılmaktadır.

YEŞİL BURUN ADALARI NÜFUSU KAÇ?

Yeşil Burun Adaları, yüzölçümü ve nüfus bakımından Afrika’nın küçük ülkeleri arasında yer alır. Güncel uluslararası veriler ülke nüfusunun yaklaşık 500 bin ila 525 bin kişi arasında olduğunu göstermektedir. Kaynaklar arasında küçük farklılıklar bulunsa da nüfusun yarım milyonun biraz üzerinde olduğu kabul edilmektedir.

YEŞİL BURUN ADALARI DİNİ NEDİR?

Yeşil Burun Adaları’nda en yaygın din Hristiyanlıktır. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu kendisini Hristiyan olarak tanımlamaktadır. Araştırmalar ve uluslararası veri tabanları, Hristiyanların toplam nüfus içindeki oranının yüzde 90’ın üzerinde olduğunu ortaya koymaktadır.

Hristiyanlar arasında en büyük grubu Katolikler oluşturmaktadır. Bunun temel nedeni, adaların yüzyıllar boyunca Portekiz yönetimi altında kalmış olmasıdır. Katolikliğin yanı sıra Protestan topluluklar da ülkede önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle Nazarene Kilisesi ve çeşitli Evanjelik cemaatler dikkat çekmektedir.