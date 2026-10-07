Yeraltı yeni sezon oyuncuları kimler, yeni sezonda Yeraltı dizisine kimler dahil oldu?

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Yeraltı'nın ikinci sezonu, iddialı oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkat çekmeyi başardı. Dizinin hayranları, "Yeraltı yeni sezonda kadrodan ayrılan oldu mu, yeni oyuncular hangi karakterlere hayat verecek, yeni isimler hikâyeye nasıl dahil olacak?" sorularına yanıt arıyor. Yeraltı'nın yeni sezon oyuncu kadrosu ve diziye katılan yeni isimlere dair ayrıntılar haberimizde.

YERALTI BU AKŞAM VAR MI?

Evet, Yeraltı bu akşam ekranlarda. İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, ikinci sezonuyla izleyiciyle yeniden buluşuyor. Yeraltı'nın yeni sezonunun ilk bölümü olan 17. bölüm, bugün, 7 Ekim Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayınlanacak.