Yeraltı yeni sezon oyuncuları kimler, yeni sezonda Yeraltı dizisine kimler dahil oldu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeraltı yeni sezon oyuncuları kimler, yeni sezonda diziye kimler dahil oldu? İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Yeraltı, ikinci sezonuyla bu akşam NOW ekranlarında izleyiciyle yeniden buluşuyor. Yeni sezon öncesinde dizinin kadrosunda yapılan değişiklikler ve kadroya katılan sürpriz isimler, izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasına girdi. Peki Yeraltı'nın yeni sezonunda hangi oyuncular rol alıyor, kadroya kimler katıldı? İşte merak edilen tüm detaylar...
Yeraltı'nın ikinci sezonu, iddialı oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkat çekmeyi başardı. Dizinin hayranları, "Yeraltı yeni sezonda kadrodan ayrılan oldu mu, yeni oyuncular hangi karakterlere hayat verecek, yeni isimler hikâyeye nasıl dahil olacak?" sorularına yanıt arıyor. Yeraltı'nın yeni sezon oyuncu kadrosu ve diziye katılan yeni isimlere dair ayrıntılar haberimizde.
YERALTI BU AKŞAM VAR MI?
Evet, Yeraltı bu akşam ekranlarda. İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, ikinci sezonuyla izleyiciyle yeniden buluşuyor. Yeraltı'nın yeni sezonunun ilk bölümü olan 17. bölüm, bugün, 7 Ekim Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayınlanacak.
YERALTI YENİ SEZON SAAT KAÇTA?
NOW'un yayın akışına göre Yeraltı, saat 20.00'de ekrana gelecek. Dizi, NOW Ana Haber'in ardından izleyiciyle buluşacak. Yeraltı'nın ardından kanalın yayın akışında saat 00.00'da Halef: Köklerin Çağrısı yer alıyor.
YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Yeraltı'nın ikinci sezonunda, geçmişten bugüne uzanan bağların Bozo'nun hayatını ve yeraltı dünyasındaki dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu oluyor. İlk sezonun sonunda yaşanan gelişmelerin ardından hikâyenin nasıl şekilleneceği, dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor.
KADROYA DÖRT YENİ İSİM KATILDI
Yeraltı'nın ikinci sezonunda kadroya güçlü isimler dahil oldu. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer, yeni sezonda dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yeni isimlerin hikâyeye nasıl dahil olacağı ise ilk bölümle birlikte netlik kazanacak.
YERALTI OYUNCULARI KİMLER?
Yeraltı'nın ikinci sezonunda Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yanı sıra Sümeyye Aydoğan, İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi, Ekrem Tamer ve Mehmet Yılmaz Ak rol alıyor.
NOW TV 7 EKİM YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08.30 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Ömür Usta
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Ömür Usta
17.30 Kumbara
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Yeraltı
00.00 Halef: Köklerin Çağrısı