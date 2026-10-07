Yeraltı Rüzgar'ın babası kim, gerçek adı ne, Ekrem Tamer kimdir?

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Yeraltı'nın yeni sezon kadrosuna katılan isimlerden Ekrem Tamer, canlandırdığı karakterle izleyicilerin radarına girdi. İlk bölümün ardından "Rüzgar'ın babası kim, karakterin gerçek adı ne, Ekrem Tamer kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde oynadı?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Yeraltı'nda Rüzgar'ın babasına hayat veren Ekrem Tamer'in hayatı ve kariyerine dair ayrıntılar haberimizde.

YERALTI RÜZGAR'IN BABASI KİM?

Now ekranlarında 7 Ekim'de ikinci sezonuna başlayan Yeraltı'nın yeni karakterlerinden biri de Rüzgar'ın babası oldu. İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı Rüzgar'ın ailesinin hikâyeye dahil olmasıyla birlikte, baba karakteri de yeni sezonun dikkat çeken isimleri arasına girdi. Rüzgar ve babasının Bozo'nun hayatına girmesi, ikinci sezonun önemli hikâye bağlantılarından birini oluşturuyor.

RÜZGAR'IN BABASINI KİM OYNUYOR?

Yeraltı'nda Rüzgar'ın babasına usta oyuncu Ekrem Tamer hayat veriyor. Tamer, dizinin ikinci sezonu için oluşturulan yeni oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı ve Azra Aksu ile birlikte yer aldı.

RÜZGAR SULTAN'A İLGİ DUYUYOR

Yeni sezonda babasıyla birlikte Bozo'nun hayatına giren Rüzgar, gönlünü Sultan'a kaptırıyor. Sultan'ın Haydar Ali ile olan ilişkisi düşünüldüğünde, Rüzgar'ın hikâyeye girişi yeni bir gerilimin kapısını aralıyor. Rüzgar'ın babasının bu gelişmelerde nasıl bir tavır takınacağı ise ilerleyen bölümlerde netlik kazanacak.

EKREM TAMER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ekrem Tamer, 1962 yılında Adana'da dünyaya geldi. 64 yaşındaki oyuncu, Anadolu Üniversitesi Turizm Bölümü'nden mezun oldu. Bir dönem devlet tiyatrolarında görev yapan Tamer, sahne çalışmalarının yanı sıra televizyon ve sinema projelerinde de rol aldı. Usta oyuncu, oyunculuğun yanı sıra seslendirme ve spikerlik alanlarında da çalışmalar yaptı.

EKREM TAMER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ekrem Tamer, televizyon kariyerinde tarihi yapımlardan aksiyon dizilerine kadar farklı türlerde rol aldı. Oyuncunun yakın dönemdeki projeleri arasında Kuruluş Osman, Alparslan: Büyük Selçuklu, Teşkilat ve Yalnız Kurt gibi diziler bulunuyor. Tamer, bu yapımların ardından Yeraltı'nın ikinci sezonunda Rüzgar'ın babası rolüyle izleyici karşısına çıktı.