Yeraltı oyuncuları ve karakterleri kimler?

Yeraltı oyuncuları ve karakterleri kimler?
Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde buluştuğu yapım, karanlık suç ilişkilerinin içinde yeşeren tutkulu bir aşkı merkezine alıyor. Büyük bedeller ödeten ancak vazgeçilmeyen bu ilişki, izleyiciyi derin ve çarpıcı bir hikâyenin içine çekmeyi hedefliyor. Yeraltı oyuncuları ve karakterleri kimler?

Oyuncu kadrosunda Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı dizi, yeraltı dünyasının sert gerçekleri arasında filizlenen sarsıcı bir aşk öyküsünü ekrana taşıyor. Aşk, suç ve dramın iç içe geçtiği bu yapım için izleyiciler, Yeraltı oyuncuları ve karakterleri kimler, merak ediyor.

YER ALTI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı "Yer Altı" dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başarılı isimlere Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak eşlik ediyor. Dizi, farklı hayatlara sahip karakterleri ortak bir geçmiş ve derin duygusal bağlarla aynı hikâyede buluşturuyor.

Karakterler :

Deniz Can Aktaş: Haydar Ali Aslan

• Devrim Özkan: Ceylan

• Uraz Kaygılaroğlu: Bozkurt Hanoğlu (Bozo)

• Sümeyye Aydoğan: Sultan Hanoğlu

• Mehmet Yılmaz Ak: Yılmaz

• Burak Sevinç: Merdan Hanoğlu

• Ülkü Hilal Çiftçi: Melek Aslan

• Ekin Mert Daymaz: Ferhat Hanoğlu

• Hülya Gülşen: Gülsüm

• Koray Şahinbaş: Efraim

• Hakan Çelebi: Paşa Hanoğlu

• Emir Benderlioğlu: Yavuz

• Nilay Erdönmez: Aslı

• Sunay Kurtuluş: Adnan

• Ekin Aksoy: Komiser Pınar

• Murat Göçmez: —

• Ceren Kaçar: Yıldız

• Burak Bercan: —

• Artun Sapmaz: —

• Engin Benli: —

• Taner Turan: —

• Nezir Çınarlı: —

• İlayda Uzun: Ayşen

• Saruhan Hünel: —

• Sedat Kalkavan: —

• Hakan Karsak: —

• Hakan Boyav: —

• Şükran Ovalı: —

• Murat Danacı: Hamburglu

• Sevil Akı Saner: —

• Muhammed Cangören: —

• Sefa Zengin: —

• Zeynep Kumral: —

• Seray Özkan: —

YER ALTI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yer Altı, derin devlet tarafından mafya yapılanmasının içine sızdırılan bir adamın, narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartelleri arasında sıkışıp kalan hayatını merkezine alıyor. Görev ile vicdan arasında kalan bu karakter için aşk, zamanla her şeyin önüne geçen zorlu bir sınava dönüşüyor.

İki erkek arasında kalan güçlü bir kadın karakterin, kalbiyle mantığı arasında verdiği çetin mücadele dizinin duygusal temelini oluşturuyor. Suç dünyasının karanlığında filizlenen bu aşk hikâyesi, ağır bedelleri olsa da vazgeçilemeyen bir tutkunun izini sürüyor.

Osman DEMİR
