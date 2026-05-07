Yeraltı Kaan öldü mü, Kaan neden yok?

Dizinin hayranlarını sarsan bu vedanın ardından "Kaan karakteri neden yok, senaryo gereği mi öldü?" başlıkları altında detaylar netleşmeye başladı. Başrol oyuncularından Orhan Becerir’in canlandırdığı Kaan karakterinin hikaye döngüsünün sona erdiği, yapım ekibi tarafından yayınlanan veda mesajıyla resmen doğrulandı. Reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımda yaşanan bu ani ayrılığın ardından, dizinin gelecekteki bölümlerinde dengelerin nasıl değişeceği merak konusu olurken; sevilen oyuncu Orhan Becerir’in yeni projeleri şimdiden takipçileri tarafından mercek altına alındı.

KAAN KARAKTERİNİN SERÜVENİ SONA ERDİ

Yeraltı dizisinin ekrana gelen 13. bölümü, sezonun en radikal değişimlerinden birine sahne oldu. Dizide Kaan karakterini canlandıran Orhan Becerir, senaryo gereği hikayesinin tamamlanmasıyla birlikte oyuncu kadrosundan ayrıldı. Son dönemde RTÜK tartışmaları ve şiddet sahnelerinin azaltılması yönündeki kurgu değişiklikleriyle gündeme gelen dizide, bir erkek oyuncunun ayrılacağı önceden sızmıştı; bu ismin Kaan karakteri olduğu son bölümle netleşmiş oldu.

YAPIM EKİBİNDEN RESMİ VEDA MESAJI

Orhan Becerir’in diziden ayrılmasının hemen ardından, Yeraltı dizisinin resmi sosyal medya hesaplarından bir teşekkür mesajı yayımlandı. Oyuncunun performansına övgüler yağdırılan paylaşımda, "Kaan karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Orhan Becerir’e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım, ayrılığın bir krizden değil, tamamen hikaye akışından kaynaklandığını bir kez daha doğruladı.

ŞİDDET TARTIŞMALARI VE SENARYO DEĞİŞİKLİĞİ

Yeraltı dizisi, sezon boyunca özellikle suç temalı sert sahneleriyle dikkat çekmişti. Ancak son bölümlerde, televizyon dünyasındaki denetimlerin artmasıyla birlikte yapımın daha kontrollü bir kurgu tercih ettiği gözleniyordu. Kaan karakterinin ayrılığı, bazı izleyiciler tarafından dizinin yeni yayın politikası ve hikaye evrilmesiyle ilişkilendirildi.

YENİ BÖLÜMLERDE DENGELER NASIL DEĞİŞECEK?

Kaan’ın vedasıyla birlikte dizideki güç dengelerinin nasıl şekilleneceği büyük bir merak konusu. Özellikle yer altı dünyasındaki çatışmaların tam ortasında yer alan bir karakterin eksikliği, diğer başrollerin hikayesini doğrudan etkileyecek. NOW TV’nin reyting rekortmeni yapımı, Kaan’ın ardından yaşanacak büyük hesaplaşmalar ve yeni sürprizlerle her Çarşamba akşamı saat 20:00'de izleyiciyle buluşmaya devam edecek.