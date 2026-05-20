Yeraltı final mi yapıyor, Yeraltı sezon finali ne zaman?

“Yeraltı final mi yapıyor, Yeraltı ne zaman final yapacak?” sorusu son günlerde dizi takipçilerinin en çok araştırdığı başlıklar arasında öne çıkıyor. Yayın hayatına devam eden yapım hakkında final iddiaları gündeme gelirken, dizinin bitip bitmeyeceği konusu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal medyada hızla yayılan söylentiler, dizinin geleceğine dair beklentileri daha da artırmış durumda.

YERALTI FİNAL Mİ, SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi 20 Mayıs Çarşamba akşamı sezon finali yaparak kısa bir araya giriyor. Dizinin final yapmadığı, sadece sezon arası verdiği ve 2. sezon hazırlıklarının devam ettiği öğrenildi. Yapımın yeni sezonda yeniden izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

YERALTI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeraltı dizisinin 2. sezon yayın tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kulis bilgilerine göre dizinin yaz arasının ardından sonbahar döneminde, eylül veya ekim aylarında yeniden ekranlara dönmesi planlanıyor. Kanalın yayın takviminin netleşmesiyle birlikte yeni sezon tarihi de kesinlik kazanacak.

GÜNÜN ÖZETİ

YERALTI SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Sezon finali bölümünde hikâyede önemli kırılma anlarının yaşanacağı belirtiliyor. Özellikle Kartal karakteriyle diziye konuk olan Cemal Hünal’ın vedası dikkat çekerken, final sahnesinin yeni sezonun gidişatını doğrudan etkileyecek gelişmelere sahne olacağı konuşuluyor.

Senaryosunu Berna Aruz’un kaleme aldığı, Murat Öztürk’ün yönettiği dizide Haydar Ali, Ceylan ve Bozo arasındaki dengelerin değişmesi bekleniyor. İzleyiciler, sezon finalinde yaşanacak sürprizlerin 2. sezona nasıl bir zemin hazırlayacağını merak ediyor.