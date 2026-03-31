Çarşamba akşamlarının dikkat çeken yapımlarından biri olan Yeraltı, her geçen hafta artan temposu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. NOW TV ekranlarında yayınlanan dizi, kısa sürede elde ettiği reyting başarısıyla adından söz ettirirken, kulislerden sızan son bilgiler dizinin geleceğine dair önemli soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Peki, Yeraltı dizisinden kim ayrılıyor? Yeraltı dizisinde Melek ölüyor mu? Detaylar...

YERALTI DİZİSİNDEN KİM AYRILIYOR?

Dizi kulislerinde konuşulan en dikkat çekici iddia, Yeraltı kadrosundan bir kadın oyuncunun projeye veda edeceği yönünde. Bu ayrılığın hikâyeye dramatik bir şekilde yansıyacağı ve karakterin ölüm sahnesiyle diziden çıkacağı öne sürülüyor.

Özellikle Haydar Ali’nin kız kardeşi rolünde izleyici karşısına çıkan Ülkü Hilal Çiftçi’nin diziden ayrılabileceği iddiaları gündemde öne çıkan başlıklardan biri oldu. Ancak yapım cephesinden bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Öte yandan kulislerde dolaşan bir diğer güçlü iddia ise ayrılacak karakterin farklı bir isim olabileceği yönünde. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, yeni bölümde bir kadın karakterin hayatını kaybederek hikâyeye veda edeceği konuşuluyor. Bu noktada izleyiciler arasında en güçlü tahminlerden biri, Ekin Aksoy’un hayat verdiği Pınar karakteri üzerine yoğunlaşıyor.

Bu gelişmeler, dizinin dramatik yapısını daha da sertleştirecek bir kırılma yaşanabileceğine işaret ediyor.

YERALTI DİZİSİNDE MELEK ÖLÜYOR MU?

Dizide ayrılık iddiaları gündeme gelirken en çok merak edilen konulardan biri de Melek karakterinin akıbeti oldu. İzleyiciler, hikâyede önemli bir yere sahip olan Melek’in ölüp ölmeyeceğini sorgulamaya başladı.

Ancak mevcut kulis bilgilerine göre, Melek karakterinin ölümüyle ilgili net bir doğrulama bulunmuyor. Her ne kadar bazı teoriler bu yönde gelişse de, öne çıkan güçlü ihtimaller arasında Melek’in değil, Pınar karakterinin hikâyeye veda edeceği konuşuluyor.

Melek karakteri, dizinin duygusal ve dramatik omurgasında önemli bir rol üstlendiği için, olası bir vedası senaryoda büyük bir kırılma yaratabilir. Bu nedenle senaristlerin böyle bir hamleyi daha ileri bölümlere saklama ihtimali de göz ardı edilmiyor.

KULİSLERDE GERİLİM İDDİASI: BAŞROL OYUNCULARI ARASINDA KRİZ Mİ VAR?

Dizinin yalnızca hikâyesi değil, oyuncu kadrosu da son günlerde magazin gündeminde. İddialara göre başrol oyuncuları arasında yaşanan gerginlik, set arkasında dikkat çeken gelişmelere yol açtı.

Konuşulanlara göre Devrim Özkan ile Sümeyye Aydoğan arasında bir gerilim yaşandı. Bu iddiaları güçlendiren gelişmelerden biri ise sosyal medyada yaşanan hareketlilik oldu. Devrim Özkan’ın, Deniz Can Aktaş ile olan fotoğraflarını kaldırması ve ardından Sümeyye Aydoğan’ın aynı oyuncuyla paylaşım yapması, izleyiciler tarafından rekabet olarak yorumlandı.

Ayrıca kulislerde dolaşan bir başka söylentiye göre, Deniz Can Aktaş’ın partner tercihi konusunda da bir fikir ayrılığı yaşandığı öne sürülüyor. Ancak tüm bu iddialar şu an için resmi bir açıklamayla doğrulanmış değil.