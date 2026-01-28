Haberler

Yeraltı dizisi Melek kimdir, Ülkü Hilal Çifti kimdir kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Yeraltı dizisi Melek kimdir sorusu, dizinin yayınlanmasının ardından izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri olan Melek'in yanı sıra Ülkü Hilal Çifti kimdir, kaç yaşında ve nereli oldukları da merak ediliyor. Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterlere dair tüm detaylar araştırılmaya devam ediyor.

Yeraltı dizisiyle birlikte Melek karakteri izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. "Yeraltı dizisi Melek kimdir?" sorusu sosyal medyada sıkça sorulurken, dizide yer alan Ülkü Hilal Çifti kimdir, kaç yaşında ve nereli oldukları da araştırılıyor. İşte Yeraltı dizisinin dikkat çeken karakterleri ve oyuncularına dair merak edilenler…

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009 tarihinde Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. 2026 yılı itibarıyla henüz 17 yaşında olan genç oyuncu, Oğlak burcunun disiplinli ve çalışkan özelliklerini kariyerine başarıyla yansıtıyor. Oyunculuk serüveni oldukça erken başlayan Çiftçi, henüz 4 yaşındayken reklam filmleriyle profesyonel dünyaya adım attı. Aradan geçen 13 yılda onlarca projeye sığdırdığı performansıyla "geleceğin jönfi" adayları arasında gösteriliyor.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ: BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Zarif duruşu ve ekrana yakışan yüz hatlarıyla dikkat çeken Ülkü Hilal Çiftçi, 1.65 cm boyunda ve yaklaşık 55 kg ağırlığındadır. Ela gözleri ve doğal kahverengi saçlarıyla dikkat çeken genç oyuncu, hem yaşına uygun enerjisiyle hem de profesyonel duruşuyla beğeni topluyor.

YERALTI DİZİSİNİN MELEK'İ: ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ'NİN ROLÜ NE?

NOW TV'nin iddialı suç draması Yeraltı'da Melek karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi, hikayenin en kırılgan ve duygusal odak noktalarından birini oluşturuyor. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu gibi dev isimlerle aynı seti paylaşan genç oyuncu, suç dünyasının karanlık atmosferinde masumiyeti temsil eden rolüyle izleyiciyi derinden etkiliyor.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER VE KARİYERİ

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen filmografisi oldukça kabarık olan yetenekli oyuncu, bugüne kadar Türkiye'nin en çok izlenen yapımlarında önemli roller üstlendi. İşte Ülkü Hilal Çiftçi'nin yer aldığı o diziler:

• Arka Sokaklar (Duru)

• Karadayı (Zeynep)

• Elif (Melek)

• O Hayat Benim (Cimcime)

• Kırgın Çiçekler

• Adı Zehra (Mine Kurdoğlu)

• Tozkoparan İskender (Duygu)

• Dönence (Gülce)

• İnci Taneleri (Ayça)

• Yeraltı (Melek)

Küçük yaşlardan itibaren Karadayı ve Arka Sokaklar gibi kült dizilerde deneyim kazanan Çiftçi, özellikle Dönence ve İnci Taneleri dizilerindeki performansıyla oyunculuk yeteneğinin sınırlarını kanıtlamıştı.

Osman DEMİR
500

