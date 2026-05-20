Yeraltı Cihan kim, Eren Ören hangi dizilerde oynadı?

ERALTI DİZİSİNE YENİ TRANSFER: EREN ÖREN KADROYA KATILDI

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı, sezon finali öncesi dikkat çeken bir oyuncu transferine imza attı. Genç oyuncu Eren Ören, dizinin 20 Mayıs’ta yayınlanacak sezon finali bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

YENİ KARAKTER “CİHAN” HİKAYEYE DAHİL OLUYOR

Medyapım imzalı dizide Eren Ören’in “Cihan” karakterine hayat vereceği açıklandı. Cihan’ın, Azize karakterinin oğlu olarak hikâyeye dahil olacağı belirtilirken, karakterin dizinin gidişatını nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oldu. Sezon finalinde yaşanacak gelişmelerin yeni sezon için kritik ipuçları taşıyacağı konuşuluyor.

EREN ÖREN KİMDİR?

1998 yılında İstanbul’da doğan Eren Ören, Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Ören, aynı zamanda sosyal medya içerikleri ve seslendirme çalışmalarıyla da tanınmaktadır. Üniversite yıllarında aldığı oyunculuk eğitimiyle profesyonel kariyerine yön vermiştir.

EREN ÖREN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Genç oyuncu Eren Ören, televizyon kariyerinde birçok projede yer almıştır. Rol aldığı yapımlar arasında Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş ve Korkma Ben Yanındayım gibi diziler bulunmaktadır. Ayrıca dijital ve sinema projelerinde de yer alan oyuncu, 2021 yapımı “Geçen Yaz” filminde de rol almıştır.

GENÇ OYUNCUNUN KARİYERİ YÜKSELİŞTE

Son yıllarda artan proje teklifleriyle dikkat çeken Eren Ören, özellikle genç izleyici kitlesi tarafından yakından takip edilmektedir. Hem televizyon hem dijital platformlarda yer alan başarılı oyuncu, yeni dizisi Yeraltı ile kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.