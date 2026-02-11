Yeraltı 3. bölüm full izle, YouTube'da var mı? NOW TV Yeraltı 3. bölüm full HD dizi izle nereden izlenir?

Yeraltı dizisi, üçüncü bölümüyle Çarşamba akşamı NOW ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Yayın sonrası bölümün izleme seçenekleri ve detayları merak konusu oldu.

YERALTI 3. BÖLÜM İZLE

Yeraltı'nın 3. bölümü 11 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de NOW kanalında yayınlandı. Dizinin yeni bölümü, televizyon ekranlarında yayın saatinde canlı olarak takip edilebildi. Çarşamba akşamları ekrana gelen yapım, yayın günü ve saatinde televizyon üzerinden izlenebiliyor.

Yeraltı 3. bölüm özeti şöyledir:

Hamburglu'nun teklifi aile içinde açık açık tartışılırken, Bozo'nun "yeraltından gelecek işaret"i beklemesi yaklaşan savaşın sadece görünen yüzü olduğunu hissettirir. Devlet cephesinde Aslı'nın Pınar'ı köşeye sıkıştırması dengeleri daha da karmaşık hale getirirken, Ceylan ile Bozo arasında "ihanet" kelimesinin gölgesi dolaşmaya başlar. Sultan'ın Haydar Ali'yle yaptığı beklenmedik anlaşma ve gece yaşanan sarsıcı yüzleşme ise sadece iki gencin değil, iki ailenin kaderini de etkileyecek bir kırılmanın fitilini ateşler. Yeraltı, üçüncü bölümünde hem duygusal hem politik cephede gerilimi yükseltiyor ve savaşın artık sadece bir ihtimal olmadığını hissettiriyor.

Yeraltı dizisi yeni bölümü canlı izlemek isteyen seyirciler, yayın saatinde NOW kanalını açarak bölümü takip edebiliyor. Televizyon yayınını kaçıran izleyiciler için ise dizinin bölümleri yayın sonrasında dijital platform üzerinden erişime açılıyor.

YERALTI 3. BÖLÜM FULL NEREDEN İZLENİR?

Yeraltı dizisinin bölümleri, televizyon yayınının ardından NOW TV'nin resmi internet sitesi ve uygulaması üzerinden izlenebiliyor. NOW TV resmi adresinde yer alan bölüm arşivinden dizinin yayınlanan bölümlerine full HD kalitesinde ulaşılabiliyor.

Yeraltı üçüncü bölümü internet üzerinden izlemek isteyenler, NOW TV platformuna giriş yaparak ilgili bölüm sayfasından tek parça ve yüksek görüntü kalitesiyle bölümü takip edebiliyor. Resmi platform üzerinden sunulan içerikler, yayın sonrası erişime açılıyor.

YERALTI 3. SON BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA

Yeraltı'nın üçüncü bölümünde Hamburglu'nun teklifi aile içinde açık şekilde tartışılırken, Bozo'nun yeraltından gelecek işareti beklemesi yaklaşan çatışmanın farklı bir boyutu olduğuna işaret ediyor. Devlet tarafında Aslı'nın Pınar'ı köşeye sıkıştırması dengeleri değiştirirken, Ceylan ile Bozo arasında "ihanet" kelimesi gündeme geliyor.

Sultan'ın Haydar Ali ile yaptığı anlaşma ve gecede yaşanan yüzleşme ise iki gencin yanı sıra iki ailenin kaderini etkileyen bir kırılma yaratıyor. Üçüncü bölümde hem duygusal hem politik cephede tansiyon artarken, yaşanan gelişmeler savaşın artık uzak bir ihtimal olmadığını ortaya koyuyor. Bölüm, yayın sonrası resmi platformlarda ve dizinin YouTube kanalında izlenebiliyor.

YERALTI HANGİ GÜNLER?

Yeraltı dizisi, NOW kanalında her Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümler haftalık olarak aynı gün ve saatte ekranlara geliyor. İlk bölümü 28 Ocak 2026 Çarşamba günü yayınlanan dizi, yayın takvimini Çarşamba akşamları sürdürüyor. Üçüncü bölüm de 11 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de NOW'da yayınlandı.