Yeraltı 15. bölüm full HD izleme linki var mı NOW TV?

Yeraltı, derin devlet tarafından mafya yapılanmasının içine sızdırılan bir adamın, narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartelleri arasında sıkışıp kalan hayatını merkezine alıyor. Görev ile vicdan arasında kalan bu karakter için aşk, zamanla her şeyin önüne geçen zorlu bir sınava dönüşüyor.

İki erkek arasında kalan güçlü bir kadın karakterin, kalbiyle mantığı arasında verdiği çetin mücadele dizinin duygusal temelini oluşturuyor. Suç dünyasının karanlığında filizlenen bu aşk hikâyesi, ağır bedelleri olsa da vazgeçilemeyen bir tutkunun izini sürüyor.

YERALTI 15. BÖLÜM İZLEME LİNKİ VAR MI?

Yeraltı dizisi bölümlerini NOW TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

YERALTI 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kartal’ın Ceylan’ı kaçırması, Yeraltı’nda tüm dengeleri altüst eder. Bozo ilk kez bu kadar büyük bir çıkmazın içine sürüklenirken, Haydar Ali silahsız ve tek başına çıktığı yolda Ceylan’ı kurtarmak için ölümle burun buruna gelir. Ancak bu kurtuluş, yıllardır saklanan gerçeklerin de açığa çıkmasına neden olacaktır.

Dağ evinde sıkışıp kalan Ceylan ile Haydar Ali arasında artık kaçacak hiçbir yer kalmaz. Ceylan, Bozo ile yaptığı evliliğin ardındaki gerçeği ve istihbaratla yaptığı anlaşmayı ilk kez tüm çıplaklığıyla anlatırken, Haydar Ali geçmişe dair bildiğini sandığı her şeyi yeniden sorgulamaya başlar.

Öte yandan Bozo, yaşananların ardından yalnızca Kartal’la değil, kendi evliliğiyle de yüzleşmek zorunda kalır. Ceylan’ın istediği hayat ile Bozo’nun kurduğu dünya arasındaki uçurum giderek büyürken, ikili arasında geri dönülmesi zor bir kırılma yaşanır.

Sultan ile Haydar Ali cephesinde ise duygusal dengeler tamamen değişir. Sultan’ın attığı adım, Haydar Ali’nin hayatında yeni bir kapı aralarken; Ceylan için bazı gerçeklerle yüzleşmek her zamankinden daha ağır hale gelir.

Ancak yaşananların ardından bazı dengeler geri dönülmez biçimde değişir. Haydar Ali, öğrendiği gerçeklerle birlikte artık bambaşka bir yol ayrımının eşiğine gelir.