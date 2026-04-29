Yeraltı 14. bölüm full HD izleme linki var mı NOW TV?

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerde buluştuğu yapım, karanlık suç ilişkilerinin içinde yeşeren tutkulu bir aşkı merkezine alıyor. Büyük bedeller ödeten ancak vazgeçilmeyen bu ilişki, izleyiciyi derin ve çarpıcı bir hikâyenin içine çekmeyi hedefliyor. “Yeraltı” dizisinin 14. bölümünü NOW TV üzerinden full HD izlemek mümkün mü, resmi bir yayın linki bulunuyor mu?
YERALTI DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı “Yeraltı” dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başarılı isimlere Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak eşlik ediyor. Dizi, farklı hayatlara sahip karakterleri ortak bir geçmiş ve derin duygusal bağlarla aynı hikâyede buluşturuyor.
YERALTI DİZİSİNİN KONUSU NE?
Yeraltı, derin devlet tarafından mafya yapılanmasının içine sızdırılan bir adamın, narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartelleri arasında sıkışıp kalan hayatını merkezine alıyor. Görev ile vicdan arasında kalan bu karakter için aşk, zamanla her şeyin önüne geçen zorlu bir sınava dönüşüyor.
İki erkek arasında kalan güçlü bir kadın karakterin, kalbiyle mantığı arasında verdiği çetin mücadele dizinin duygusal temelini oluşturuyor. Suç dünyasının karanlığında filizlenen bu aşk hikâyesi, ağır bedelleri olsa da vazgeçilemeyen bir tutkunun izini sürüyor.
YERALTI 14. BÖLÜM İZLEME LİNKİ VAR MI?
Yeraltı dizisi bölümlerini NOW TV ekranlarından izleyebilirsiniz.
YERALTI 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Bozo’nun tüm aileyi çiftlikte toplaması, dışarıdan sıradan bir kutlama gibi görünse de perde arkasında çok daha büyük bir plan vardır. Herkes keyifli bir gün geçirdiğini sanırken, Kartal’ın kurduğu sinsi düzenek beklenmedik bir anda devreye girer ve yaşanan patlama Yeraltı’nda taşları yerinden oynatır. Bu saldırı, savaşın artık çok daha kişisel bir hale geldiğini herkese gösterir.
Yaşanan felaketin ardından Haydar Ali için dünya durma noktasına gelir. Kardeşinin yaşam mücadelesi, onu hem kendi geçmişiyle hem de yaptığı seçimlerle yüzleşmeye zorlar. Vereceği tepki yalnızca kendisini değil, çevresindeki herkesi etkileyecek kadar büyük olacaktır.
Ceylan ise bir yandan Haydar Ali ile arasında yıllardır bastırdığı duygularla yüzleşirken, diğer yandan Bozo’yla kurduğu hayatın çatırdamaya başladığını hisseder. Söylenemeyen her gerçek, ertelenen her hesaplaşma onları geri dönülmez bir sona yaklaştırmaktadır.
Öte yandan Kartal’ın Kaan üzerinden kurduğu oyun, savaşın seyrini değiştirecek yeni bir kırılma yaratır. Yapılan fedakarlık ile işlenen ihanet arasındaki çizgi silinirken, bazı kararların bedeli yalnızca verenlere değil herkese ödetilecektir.
Yeraltı’nda artık kimse masum değil.
Ve bu savaşta en ağır bedeli, sevdiklerini korumaya çalışanlar ödeyecek.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Paşa’nın yaşadığı kayıp, herkesin hayatını derinden sarsar. Onu hayata döndürmek isteyenler bir yanda, acısıyla baş başa kalmak isteyen Paşa diğer yandadır. Bozo’nun sert yüzleşmesi ve Ceylan’ın kalpten gelen sözleri, Paşa’yı geri dönülmez bir kararın eşiğine getirir.
Öte yandan Ceylan için bastırdığı duygular yeniden su yüzüne çıkar. Verdiği kararların arkasında durmaya çalışsa da, kalbinin yönü onu bambaşka bir yere çekmektedir.
Sultan ile Haydar Ali arasında ise kırılgan bir denge kurulmaya çalışılır. Söylenenler kadar söylenmeyenlerin de ağırlaştığı bu ilişkide, atılacak tek bir adım her şeyi değiştirebilecek güce sahiptir.
Azize cephesinde ise dengeler kökten değişir. Avrupa’dan gelen misafir, yalnızca bir ziyaretçi değil, savaşın seyrini değiştirecek yeni bir güç olarak sahneye çıkar.
Kartal’ın gelişi, Yeraltı’nda kimin ne kadar güçlü olduğunu yeniden belirleyecektir.
