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Yeniden değerleme oranı, vergi kanunlarında yazılı sabit tutarların, harçların ve bazı idari para cezalarının her yıl fiyat artışına göre güncellenmesinde kullanılan oran. Gelir İdaresi Başkanlığı, oranı 599 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yüzde 27,83 olarak belirledi. Tebliğ 24 Kasım 2026 Salı günü 33440 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı; 2027'de ödenecek pek çok vergi ve harç tutarı bu orana göre hesaplanacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Oranın dayanağı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrası. Kanuna göre yeniden değerleme oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) ekim ayı dahil dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre görülen ortalama fiyat artışı. Oranı her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğle ilan ediyor.

Kanunda lira olarak yazılan bir harç ya da ceza, yeniden yazılmadıkça yıllar içinde değer kaybeder. Yeniden değerleme oranı bu tutarların her yıl kanun değiştirilmeden güncellenmesi için var.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI KAÇ OLDU?

Tebliğde oran "2026 yılı için yüzde 27,83" olarak tespit edildi. Yıl ifadesi biraz kafa karıştırıyor: oran 2026'daki fiyat artışından hesaplanıyor, güncellenen tutarlar ise 2027'de ödeniyor. Bu yüzden aramalarda "2027 yeniden değerleme oranı" olarak da geçiyor. Oran, TÜİK'in ekim verileriyle 3 Kasım 2026'da netleşmişti; 24 Kasım'daki tebliğle resmîleşti.

Tebliğe göre aynı oran, 2026 yılının son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NERELERDE KULLANILIR?

Oran; motorlu taşıtlar vergisi (MTV), pasaport, ehliyet ve yurt dışı çıkış harçları, cep telefonu IMEI kayıt harcı ve trafik cezaları gibi kanunda tutarı sabit yazılan kalemlerin artışına esas alınıyor. Gelir vergisi tarifesindeki dilim tutarları ile yemek ve ulaşım yardımlarındaki istisna sınırları da 2027 için bu orana göre yeniden belirlenecek.

Kalem kalem yeni tutarlar henüz resmî olarak ilan edilmedi. Aşağıdaki rakamlar, oranın farklı bir düzenleme yapılmadan aynen uygulanması halinde ortaya çıkacak tutarlar.

PASAPORT VE YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 2027'DE NE KADAR OLACAK?

Oran aynen uygulanırsa 6 aylık pasaport harcı 2.806,50 TL'den yaklaşık 3.587 TL'ye, 1 yıllık pasaport harcı 4.103 TL'den yaklaşık 5.245 TL'ye çıkacak. 2 yıllık pasaportta tutar 6.698,50 TL'den 8.562,69 TL'ye, 3 yıllık pasaportta 9.516 TL'den 12.164,30 TL'ye yükseliyor.

Yurt dışı çıkış harcı 1.250 TL'den yaklaşık 1.598 TL'ye çıkacak. Hisse.net'in hesabına göre B sınıfı ehliyet harcı 6.754,60 TL'den 8.634,41 TL'ye, cep telefonu IMEI kayıt harcı ise 54.258 TL'den 69.358 TL'ye yükselecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Oran, TÜİK ekim ayı Yİ-ÜFE verisini açıkladıktan sonra hesaplanabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da genellikle kasım ayında Vergi Usul Kanunu genel tebliğiyle oranı Resmî Gazete'de ilan ediyor. Bu yıl tebliğ 24 Kasım'da yayımlandı.