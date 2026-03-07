Yeni Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun oldu. 7 Mart2026 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun kimdir, Fahrettin Altun hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ VATİKAN BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun oldu.

YENİ VATİKAN BÜYÜKELÇİSİ FAHRETTİN ALTUN KİMDİR?

İletişim bilimleri profesörü olan Fahrettin Altun, doktora eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamladı. Bir dönem ABD'de akademik çalışmalarda bulunan Altun; İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesinde öğretim üyeliği, bölüm başkanlığı ve dekanlık vazifelerini yürüttü. Bunun yanı sıra SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Sabah, Akşam, Daily Sabah, Kriter, Anlayış, Yöneliş ve Küre gibi birçok basılı mecra ve yayınevinde köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği yaptı. Başta TRT 1, TRT 2 ve TRT Haber olmak üzere ulusal televizyon kanalları için haber ve tartışma programları hazırladı ve de çok sayıda programa konuk oldu.

Türk modernleşmesi, siyasal iletişim ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmaları bulunan Altun, Modernleşme Kuramı (2002) ve Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (2021) başlıklı kitapları kaleme aldı. Bunların yanında Press Freedom in Turkey (2016), The Triumph of Turkish Democracy (2016), 15 Temmuz'da Medya (2017), Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi (2018), Toplumlar Arası İletişimde Yeni Dönem: Enformasyon Savaşından Dezenformasyon Savaşına (2023) gibi kitaplara bölüm yazarı ve editör olarak katkı sağladı.

25 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görev yapan Fahrettin Altun, 10 Temmuz 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı olarak atandı.