YENİ SEZON BEŞİKTAŞ FORMA FİYATLARI: 2026 Beşiktaş forma fiyatları ne kadar?

Beşiktaş, 2026 sezonunda futbol takımının giyeceği yeni formaları Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen lansman organizasyonuyla kamuoyuna tanıttı. Siyah-beyazlı kulüp, iç saha, deplasman ve alternatif olmak üzere üç farklı forma tasarımını taraftarların beğenisine sundu. Peki, 2026 Beşiktaş forma fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde.

YENİ SEZON BEŞİKTAŞ FORMA FİYATLARI

Beşiktaş'ın 2026 sezonu için hazırladığı yeni formalar resmi satış platformunda 6.099 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Kulübün tanıttığı yeni sezon forma koleksiyesinde üç farklı tasarım yer aldı:

İç saha forması: Beyaz

Deplasman forması: Siyah-beyaz çubuklu

Alternatif forma: Siyah

Lansmanın tamamlanmasının ardından formalar eş zamanlı olarak taraftarların satın alabileceği şekilde satışa açıldı.

2026 BEŞİKTAŞ FORMA FİYATLARI NE KADAR?

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 sezonu formalarının satış fiyatı 6.099 TL olarak belirlendi.

Yeni sezon formaları, kulübün resmi alışveriş platformu üzerinden taraftarlarla buluşurken, açıklanan fiyat tüm forma modelleri için duyuruldu.

Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen tanıtım organizasyonunda yeni sezon forma tasarımları ilk kez kamuoyunun beğenisine sunuldu. Lansmanda beyaz iç saha forması, siyah-beyaz çubuklu deplasman forması ve siyah alternatif forma tanıtıldı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da forma lansmanında yaptığı açıklamada yeni sezon tasarımlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sezonda siyah formamız asaletimizi, beyaz formamız tertemiz geçmişimiz ve geleceğimizi, çubuklu formamız siyahla beyazın eşsiz birlikteliğini yansıtmak için tasarlandı."

Beşiktaş'ın yeni sezon forma koleksiyonu, gerçekleştirilen lansmanın ardından kulübün resmi satış platformunda taraftarların erişimine açıldı.