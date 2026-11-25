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Yeni Polis Akademisi Başkanı kim oldu, Mehmet İlker Haktankaçmaz kimdir soruları, kararın yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Cumhurbaşkanlığının 2026/399 sayılı kararıyla Polis Akademisi Başkanlığına Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz atandı. Mülki idarede uzun yıllar görev yapan Haktankaçmaz, daha önce Kırıkkale Valiliği ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği görevlerinde bulundu.

YENİ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI KİM OLDU?

Polis Akademisi Başkanlığına Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz getirildi. Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli sayısında yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı görevden alındı. Boşalan başkanlık görevine ise Haktankaçmaz atandı.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI MEHMET İLKER HAKTANKAÇMAZ KİMDİR?

Mehmet İlker Haktankaçmaz, 1973 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Haktankaçmaz, yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi ile İngiltere'deki Exeter Üniversitesinde tamamladı. Doktorasını ise Gazi Üniversitesinde yaptı.

Mülki idare amirliği mesleğine 1996 yılında Kahramanmaraş Valiliğinde kaymakam adayı olarak başlayan Haktankaçmaz, Mersin'in Çamlıyayla, Tunceli'nin Ovacık ve Çankırı'nın Eldivan ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Ardından Sivas'ta vali yardımcısı olarak görev aldı.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde şube müdürü ve daire başkanı olarak çalışan Haktankaçmaz, 2014 yılında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına getirildi. 2016 yılında Kırıkkale Valisi olarak atanan Haktankaçmaz, yaklaşık iki yıl bu görevi sürdürdükten sonra vali-mülkiye müfettişi olarak görevlendirildi. 2020 yılında İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliğine atanan Haktankaçmaz, son kararla Polis Akademisi Başkanlığı görevine getirildi.

AFAD BAŞKANLIĞINDA DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aynı gün yayımlanan valiler kararnamesiyle AFAD yönetiminde de görev değişimi yaşandı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan Hatay Valiliğine atanırken, Ağrı Valisi Önder Bozkurt AFAD Başkanlığına getirildi.

1981 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğan Önder Bozkurt, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık, Hakkâri'de vali yardımcılığı ve mülkiye müfettişliği yapan Bozkurt, 2023 yılında AFAD Başkan Yardımcılığına getirildi. 7 Ocak 2026 tarihli valiler kararnamesiyle Ağrı Valiliğine atanan Bozkurt, son kararnameyle AFAD Başkanı oldu.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Polis Akademisi Başkanlığına ilişkin karar, valiler kararnamesiyle aynı gün Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı.