Yeni Parti'ye ne kadar bağış yapıldı, Yeni Parti ne kadar bağış topladı?

Yeni Parti'nin bağış gelirleriyle ilgili gelişmeler kamuoyunda merak uyandırırken, partiye yapılan bireysel ve kurumsal desteklerin toplam tutarı da araştırılıyor. "Yeni Parti ne kadar bağış topladı?" sorusu arama motorlarında öne çıkarken, yetkili kurumlar ve parti yönetiminden gelecek resmi açıklamalar, bağış miktarına ilişkin en güncel bilgileri ortaya koyacak.

YENİ PARTİ BAĞIŞ KAMPANYASINDA 5 GÜNLÜK RAKAMLAR AÇIKLANDI! 240 MİLYON TL'Yİ AŞAN DESTEK

CHP'den ayrılan isimlerin Özgür Özel öncülüğünde kurduğu Yeni Parti'nin başlattığı bağış kampanyasında ilk 5 günün bilançosu kamuoyuyla paylaşıldı. Parti tarafından yapılan açıklamaya göre kampanyaya Türkiye'nin dört bir yanından yoğun katılım sağlanırken, bağış yapan vatandaş sayısı 113 bin 678'e ulaştı. Toplam bağış miktarının ise 240 milyon 305 bin 252 TL olduğu bildirildi.

Bağış kampanyasına ilişkin son veriler, Yeni Parti'nin resmi açıklamasıyla duyurulurken, parti yönetimi kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Yetkililer, kampanyaya ilişkin güncel bağış rakamlarının ilerleyen günlerde de düzenli olarak paylaşılacağını ifade etti.

BAĞIŞ MİKTARI 240 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ

Yeni Parti'nin paylaştığı verilere göre kampanyanın ilk 5 gününde 113 bin 678 kişi bağışta bulundu. Bu süreçte toplanan toplam bağış tutarı 240 milyon 305 bin 252 TL olarak açıklandı. Parti yönetimi, kısa sürede ulaşılan bu rakamın vatandaşların kampanyaya gösterdiği ilgiyi ortaya koyduğunu belirtti.

ÖZGÜR CEYLAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti. Ceylan, "Değerli vatandaşlarımız; Yeni Partimizin dayanışma kampanyasına 5'inci gününde 113.678 vatandaşımız tarafından 240.305.252 TL bağışta bulunulmuştur. İktidar yürüyüşüne destek olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili bilgileri açıklamaya devam edeceğiz. Yol cümleden uludur. Yolumuz halkın yoludur." ifadelerini kullandı.

BAĞIŞ KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Parti yetkilileri, bağış kampanyasının resmi bağış kanalları üzerinden devam ettiğini belirterek vatandaşlara yalnızca resmi bağış sayfasını kullanmaları çağrısında bulundu. Açıklamada, kampanya sürecine ilişkin yeni bağış verilerinin belirli aralıklarla kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği ifade edildi.